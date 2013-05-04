برشلونة يتنفس الصعداء.. بـ"عودة ميسي"

تدرب مهاجم برشلونة ليونيل ميسي بشكل طبيعي مع الفريق، اليوم السبت، كما عاد لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس أيضا إلى المران حيث يستعد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لمواجهة مرتقبة أمام ضيفه ريال بيتيس يوم غد الأحد قد تحسم اللقب لصالحه.



وكان ميسي أفضل لاعب في العالم أصيب في عضلات الفخذ الخلفية قبل شهر مضى، ورغم أن الطاقم الطبي قد سمح له بالمشاركة في المباريات إلا أنه لم يكن ضمن الفريق الذي خسر أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.



وغاب بوسكيتس الذي يعاني من مشكلة طفيفة في أعلى الفخذ أيضا عن مباراة بايرن التي خسرها برشلونة صفرــ3 في إياب الدور قبل النهائي لتنتهي المواجهة لصالح الفريق الألماني 7-صفر في مجموع المباراتين.



وقال برشلونة في بيان نشر بموقعه على الانترنت: "تدرب كل من ليو ميسي وسيرجيو بوسكيتس بشكل طبيعي مع الفريق بعد أن منعتهما الاصابة من التدرب بصورة جيدة مع زملائهما في جلسات المران السابقة."



ولا يزال فيكتور فالديس يعاني من آلام في القدم اليسرى بينما غاب المهاجم بيدرو عن التدريب بسبب المرض.



ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني بفارق" 11 "نقطة عن ريال مدريد الثاني ويحتاج خمس نقاط من مبارياته الخمس المقبلة لإحراز اللقب الرابع في خمس سنوات.



وإذا فشل ريال مدريد في الفوز على بلد الوليد، اليوم السبت، وفاز برشلونة بمباراة الأحد فإنه سيضمن إحراز اللقب إذ سوف يكون الفارق" 13 "نقطة على الأقل مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.