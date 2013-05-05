كأس الأبطال: الأهلي والنصر.. "حسمها" الحوسني .. و"ضيعها" نور

وضع الأهلي قدماً في نصف نهائي كأس الأبطال السعودي، بعد فوزه على ضيفه النصر 3-1 في ذهاب الدور ربع النهائي في مباراتهم التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.



ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، الأربعاء المقبل، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

وبدأت المباراة بضغط مكثف على مرمى النصر مع ارتباك واضح في صفوف الأخير والذي نتج عنه احتساب حكم المباراة عبدالرحمن العمري ركلة جزاء للأهلي بعد تعرض العماني عماد الحوسني لإعاقة من مدافع النصر عبدالله مادو في الدقيقة"11", ونجح البرازيلي برونو سيزار من وضع الكرة على يسار حارس النصر عبدالله العنزي.



بعد الهدف استمر الارتباك النصراوي مع مواصلة الأهلي هجومه المكثف محاولة منه لاستغلال الأخطاء الدفاعية النصراوية.. وفي الدقيقة "26" مرر البرازيلي برونو سيزار تمريرة مميزة للمهاجم عماد الحوسني الذي وضع الكرة على يسار حارس النصر عبدالله العنزي.



وحاول النصراويون العودة من جديد إلى المباراة إلا أن الأهلي واصل فرض سيطرته على مجريات المباراة ونجح قبل نهاية الشوط الأول في تسجيل الهدف الثالث عن طريق العماني عماد الحوسني.. ومع بداية الشوط الثاني أجرى الأورغوياني كارينيو تغييرين هجوميين بدخول المهاجم حسن الراهب بديلاً للمدافع عبدالله مادو، ولاعب الوسط عوض خميس بديلاً لأيمن فتيني.. وتغير حال النصر بعد هذين التغييرين وبدأ بشن هجومه على مرمى الأهلي بحثاً عن تقليص الفارق.. وأضاع المهاجم محمد السهلاوي هدفيين محققين نجح حارس الأهلي ياسر المسيليم من إبعادها عن شباك فريقه.. وتلاها رأسية خطيرة من المدافع محمد حسين مرت بجانب القائم الأيسر الأهلاوي.



وفي الدقيقة "57" أطلق متوسط ميدان النصر إبراهيم غالب قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت في الشباك الاهلاوية ليتنفس النصر الصعداء ويواصل شن الهجمات تلو الهجمات على مرمى الأهلي.. وأجرى مدرب النصر كارينيو تغييراً هجومياً ثالثاً بإشراك اليوناني خاريستياس بديلاً للبرازيلي باستوس، وأجرى مدرب الأهلي تغييراً بدخول لاعب الوسط وليد باخشوين بديلاً لسلطان السوادي؛ وذلك محاولة منه للحد من سيطرة النصر على منتصف الملعب.. أتبعه بتغيير بدخول عبدالرحيم جيزاوي بديلاً للعماني عماد الحوسني؛ وذلك للاعتماد على الهجمات المرتدة محاولة منه للاستفادة من تقدم النصر في منتصف ملعب الاهلي.. وفي الدقيقة "91" تنفس النصراويون الصعداء بعد حصول اليوناني خاريستياس لركلة جزاء بعد إعاقته من عقيل بلغيث.. وتقدم لها المنتقل حديثاً للنصر محمد نور وأخفق في وضع الكرة في مرمى المسيليم الذي تصدى للكرة ببراعة.

