جزائري "يذهل" البرتغاليين .. بـ "هدف"

أذهل المهاجم الجزائري نبيل غيلاس متابعي الدوري البرتغالي لكرة القدم بتسجيله هدفاً رائعاً لفريقه موريرينسي في مرمى منافسه سبورتنغ براغا ضمن الجولة 27 للدوري المحلي، بيد أن هذا الهدف لم يكن كافياً لينقذ فريقه من الهزيمة.



وجاء هدف غيلاس عن طريق ركلة خلفية رائعة في الدقيقة 55 بعدما استقبل كرة عرضية وأوقفها بصدره، قبل أن يصوبها بشكل استعراضي مذهل وبقوة دون أن يتمكن حارس براغا من عمل شيء، سوى النظر للكرة وهي تخترق شباكه.



ومن سوء حظ اللاعب الجزائري البالغ من العمر 23 عاماً، فإن فريقه أخفق في الحفاظ على نقطة التعادل التي تحققت بهدفه الرائع، إذ تمكن براغا من خطف هدف الفوز في الدقيقة 83 بعدما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدفين لمثلهما.



وأصبح موريرينسي بهذه الهزيمة على حافة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، إذ يحتل المركز 15 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري، بينما رفع غيلاس رصيده إلى 13 هدفاً مكّنته من احتلال المركز الخامس في الهدافين.



ونال هدف غيلاس إشادة كبيرة في وسائل الإعلام البرتغالية التي رجّحت انتقاله خلال الموسم المقبل لأحد الأندية الأكبر ليس بفضل هدفه الرائع في براغا فحسب، بل بسبب مستواه المميز خلال الموسم الحالي وهو الذي سجل نحو نصف أهداف فريقه طوال الموسم.