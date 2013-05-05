لفتة "نادرة" .. طبعوا أسماء "أمهاتهم" على قمصانهم

قام لاعبو أتليتكو بيلباو الإسباني بلفتة "طيبة"، و"نادرة" في مباراة فريقهم أمام سيلتا فيغو الإسباني في افتتاح الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث قاموا بكتابة أسماء أمهاتهم على قمصانهم فوق أرقامهم مباشرة، وذلك لتزامن مباراتهم مع عيد الأم في إسبانيا .. وهو ما اعتبرته إدارة النادي امتناناً بسيطاً للأمهات في يوم عيدهن.

وجاءت أسماء الفريق كما يلي:

إرايزوز (مورينو)، إراولا (ساجارنا)، سان خوسيه (دومينغيز)، إكيزا (إيماز)، أورتينيتشي (بوردي)، جوربيجي (ناوسيا)، إيتوراسبي (ديرتيانو)، دي ماركوس (أرانا، (سوسايتا (لاسكوراين)، مونياين (جونيي)، أدوريز (زوبيلديا).