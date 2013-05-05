مدرب برشلونة لـ "بيكيه": ربما يطير رأسك أيضاً .. أحذرك

وجّه المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، تيتو فيلانوفا، انتقادات لاذعة لمدافع الفريق الكاتالوني جيرارد بيكيه، وذلك على خلفية تصريحات الأخير التي دعا فيها إدارة النادي الكاتالوني إلى إجراء تغييرات شاملة في صفوف الفريق بعد الخروج المُذل على يد بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريح مدرب "برشلونة" في المؤتمر الصحافي الذي عُقد عشية مواجهة الفريق المرتقبة أمام ريال بيتيس في الأسبوع 34 من "الليغا"، والذي أشار فيه إلى أن فريقه "لا يحتاج إلى تعزيزات كبيرة في صفوفه الموسم المقبل، كما ذكر بيكيه".

وحذر"فيلانوفا"، مدافع النادي جيرارد بيكيه، بعد التصريحات التي أطلقها والتي حاول فيها التأثير على إدارة "برشلونة" عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، وطالبها "بإجراء تغييرات شاملة في الفريق عند نهاية الموسم الحالي"، وهو الأمر الذي وافقه عليه متوسط ميدان الفريق سيسك فابريغاس.

وأكّد المدير الفني لفريق برشلونة بأن اللاعب الذي طالب بالتغييرات "لن يستثنى من القاعدة في حال حدوث تغييرات داخل صفوف البلاوغرانا، كل الرؤوس يمكن أن تطير من فوق رقابها"، مستغرباً أن المدافع لا يرى نفسه واحداً ممّن يستحقّون التغيير.

وأعرب "تيتو" عن خشيته من إحداث تغييرات كبيرة في صفوف الفريق، وتكرار سيناريو ما حدث لفريق الأحلام بالنادي الكاتالوني الذي كان يقوده أسطورة كرة القدم الهولندية "يوهان كرويف"، حين تُوج آنذاك بلقب "الليغا"، قبل أن ينهار أمام فريق ميلان الإيطالى في نهائى دورى أبطال أوروبا 1993 - 1994، على الملعب الأولمبي بالعاصمة اليونانية أثينا؛ إذ قرر الفريق بعد تلك الهزيمة الاستغناء عن لاعبين عدة، وإقالة "كرويف"، والقضاء على هذه الحقبة التاريخية والقضاء على "فريق الأحلام"، وسقوط الفريق فى دوامة استمرت لسنوات طويلة.

كما اعترف مدرب برشلونة بصعوبة التعاقد مع لاعبين مناسبين لأسلوب لعب الفريق الكاتالوني، مؤكداً بأنه سيُجري تغييرات طفيفة في بعض المراكز المعينة؛ وذلك رغبة منه في المحافظة على اللعب بالطريقة نفسها التي جعلت من الجيل الحالي الأفضل في العالم خلال السنوات الماضية.