البرازيلي رونالدو .. "بطن" فيل و"ساقا" غزال

حظي الهدف الذي سجله مهاجم المنتخب البرازيلي المعتزل، رونالدو لويس نازاريو دي ليما، المعروف برونالدو، خلال إحدى المباريات الاستعراضية التي أقيمت على ملعب "ماراكانا" بمدينة ريو دي جانيرو؛ باهتمام جماهيري لافت على صعيد موقع "يوتيوب".

وقدّم اللاعب، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولتي كأس العالم لكرة القدم 1994 و2002، لمحة فنية رائعة أثناء إحدى المباريات التي أقيمت بمناسبة إعادة افتتاح "ماراكانا" بعد أعمال الصيانة التي شهدها تمهيداً لاستضافة بطولتي كأس القارات 2013 ومونديال 2014 لكرة القدم.

وأعاد "الظاهرة" بالهدف الذي أحرزه في المباراة التي جمعت بين أصدقائه وأصدقاء اللاعب السابق لمنتخب "السامبا" خوسيه روبرتو جاما دي أوليفيرا، المعروف ببيبيتو؛ ذكريات الزمن الجميل بعد أن تمكن من تسجيل هدف رائع على طريقته الخاصة التي اشتهر بها على مدى فترات لعبه سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها، أو حتى مع منتخب "السيلساو".

واستلم الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم لكرة القدم إحدى الكرات في منطقة الجزاء، قبل أن يتلاعب بأحد المدافعين، ثم أسكنها بالزاوية المستحيلة لحارس مرمى الفريق الأبيض الذي لم يفعل حيالها شيئاً.

ولَقِيَ هذا الهدف استحسان جماهيري واسع على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جذب أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، في الوقت الذي تناقله عددٌ كبير من رواد مواقع "فيسبوك" و"تويتر"، في إشارة واضحة إلى تعطش الجماهير المتيّمة برونالدو لرؤيته على المستطيل الأخضر من جديد.

وكان "رونالدو" قد نجح في التحدي الذي واجهه على مدار الشهور الماضية ضمن فعاليات برنامج الواقع الذي يشارك فيه بالتلفزيون البرازيلي والذي يعتمد على مسيرته لإنقاص وزنه من خلال برنامج غذائي وتدريبات بدنية قاسية التزم بها على مدار ثلاثة أشهر، حيث فقد مهاجم "السيلساو" السابق 17 كيلو غراماً من وزنه.

وأبدى رونالدو فيما بعد - على سبيل المزاح - استعداده التام للدفاع عن ألوان منتخب بلاده خلال النسخة الـ ٢٠ من منافسات كأس العالم التي تستضيفها بلاده.