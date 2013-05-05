هدف سعودي ضمن قائمة الأجمل في "كأس القارات"

يتنافس اللاعب الدولي السعودي السابق "خالد مسعد" مع 12 لاعباً آخر، على لقب أجمل هدف سُجّل في تاريخ بطولة كأس العالم للقارات، إذ اختار موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هدفه في مرمى المنتخب الأميركي عام 1992 من بين الأجمل.



ونشر "فيفا" مقطعاً في موقعه الرسمي يحتوى 13 هدفاً سُجّلت في بطولات كأس العالم للقارات المتعاقبة، من بينها هدف مسعد في أميركا خلال النسخة الأولى التي استضافتها السعودية قبل 21 عاماً وأحرزت الأرجنتين لقبها.



وجاء هدف مسعد الذي كان يلعب في النادي الأهلي، عبر تسديدة قوية في الشباك الأميركية خلال المباراة التي حسمها "الأخضر" بثلاثة أهداف نظيفة، ليتأهل للمباراة النهائية، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين.



ووضع "فيفا" هدف مسعد الثاني في المقطع الذي ضم أهدافا للاعبين مشاهير على غرار البرازيليين رونالدينيو وريكاردو كاكا، والتشيكي بافيل نيدفيد، والكاميروني صامويل ايتو، والياباني شونسوكي ناكامورا.



وجاء اختيار الأهداف الـ13 المتنافسة على المركز الأول بمناسبة قرب انطلاق النسخة التاسعة من بطولة كأس القارات التي تستضيفها البرازيل خلال شهر يونيو المقبل.