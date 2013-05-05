"بيبي" ينقلب على مدربه: "احترم "الرمز" كاسياس

انتقد مدافع ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كليبير بيبي معاملة مدير الفريق الفني وابن جلدته جوزيه مورينهو، لقائد الفريق وحارس مرماه إيكر كاسياس، وقال بيبي في تصريحات صحافية لقناة "ديجيتال بلس" بعد انتهاء مبارة فريقه مع بلد الوليد في الجولة 34 من الدوري الإسباني: "مورينهو هو مدربنا .. لكن رمزا مثل كاسياس يجب أن يعامل باحترام أكثر، والجماهير واللاعبون يحبونه، وأعتقد أن كلمات المدير الفني في حقه لم تكن مناسبة".

وكان مورينهو قد ألمح قبل يومين إلى كاسياس خلال مؤتمر صحافي، حين قال: "المشكلات تبدأ في الفريق عندما يعتقد أحدهم انه متفوق على باقي زملائه".

وتمر العلاقة بين مورينهو وكاسياس بأسوأ حالاتها، وهو ما دفع المدرب البرتغالي للاستعانة دائما بالحارس، دييغو لوبيز بعد إصابة إيكر في يده، وإبقائه حارساً أساسياً، حتى بعد شفاء قائد الفريق من إصابته، وهو ما كان مثار جدل وتجاذبات في المدرجات ووسائل الإعلام.