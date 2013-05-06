آسيا.. تنادينا

* رغم سخونة مباريات دوري الأبطال إلا أنني أرى أن حدث الانتخابات الآسيوية ألقى بظلاله على المشهد الرياضي حيث تحول القوم إلى قسمين.. الأول تألم للحال الذي آلت اليه الانتخابات.. والثاني صمت لأنه لايعلم مادار قبل وأثناء وبعد الانتخابات .. فهناك حلقة مفقودة ولغز كبير زاد من غموضه عندما أعلن الأستاذ أحمد عيد أن صوت المملكة ذهب للأجدر ويعني بذلك الشيخ سلمان.. مما ضاعف غضب القسم الأول سيما وأننا جميعاً سرنا خلف ماتفوه به المرشح التوافقي د. حافظ المدلج إلى آخر لحظة حيث كانت المؤشرات توحي بأننا مع ممثل الإمارات طمعاً في منصب نائب الرئيس !!

* وقبل اليوم الأخير صدر بيان الانسحاب للأستاذ أحمد عيد وزاد الغموض وظلت الإجابة غائبة فهل نحن مع او ضد وهل مرشحنا كاسب أم خسران؟ ولماذا صوتنا للشيخ سلمان؟ أسئلة كثيرة.. تحمل إجاباتها مستقبلا اتمناه مشرقاً لواقعنا الآسيوي، وكل ثقة بأحمد عيد ومن حوله في حفظ حقوقنا وهيبتنا حتى يظل الصوت السعودي حاضراً ومؤثراً رئيسياً وليس هامشياً فنحن يوماً من الأيام قدمنا بلاتر للفيفا بدعم مباشر من الأمير فيصل بن فهد يرحمه الله ولسنا عاجزين عن لعب الدور المؤثر في اتحاد آسيا ..حتى يكون طموحنا كرسي الرئاسة وليس منصب النائب !!

نقاط خاصة

- بميزانية ضعيفة وإعداد مرتجل للدخول في حمى الانتخابات ..لن نحصل على كرسي أمين الصندوق في اتحاد القارة !!

- بعد أن عشت أكثر من نهائي محلي في مختلف الملاعب .. وضح حاجتنا إلى مديري ملاعب متخصصين في (إدارة المنشآت) فالإدارة ليست جهاز لاسلكي وتأمين مرطبات لضيوف المنصة !!

- الرئاسة – الاتحاد – الرابطة – ثلاث جهات تعمل لهدف واحد ولكن فارق (الفكر) والإمكانات يفسد العمل حددوا المرجع ووحدوا الصلاحيات كي نصل للهدف !!

- كأس الأبطال محل اهتمام الرياضيين العرب..كنت اتمنى نقلها عبر كل الفضائيات.. فلذلك فوائد كثيرة ابرزها خلق تنافس يقدم لنا جودة عالية في التغطية من كل الجوانب!

- كلنا عشم ان يعمل د. عبدالله البرقان على تعديل بعض لوائح الاحتراف التي تحمي الاندية واللاعبين معا... وخاصة طيبة الذكر المادة رقم "18"!

- احترم الرياض والخليج .. ولكن اتمنى صعود النهضة من اجل الاستاذ الفاضل فيصل الشهيل الذي قدم كل شيء لهذا النادي العريق!

الكلام الأخير

هناك شخص واحد فقط يمكن أن يضع حداً لطموحاتك ونموك في هذا العالم .. وهو أنت !

نقلاً عن "الرياض" السعودية

