أربع هزائم .. تهز ١٢ "عرشاً" في مدريد وبرشلونة

يبدو أن السقوط المدوي لبرشلونة، وريال مدريد الإسبانيين أمام بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كان تاثيره بالغاً على ادارة الفريقين الاسبانيين، اذ يعمل المدير الرياضي لبرشلونة زوبيريتا - بحسب صحيفة "الموندو ديبور تيفو" الاسبانية - على انهاء صفقات كبيرة، تتقدمها صفقة البرازيلي نيمار لاعب سانتوس البرازيلي، والبولندي ليفاندوفسكي لاعب بروسيا دورتموند الالماني ، والاسباني دي خيا حارس فريق مانشستر يونايتد الانجليزي، فيما كشفت الصحيفة نفسها أن رئيس النادي ساندرو روسيل جدد الثقة في المدير الفني تيتو فيلانوفا بالإضافه الى منحه الضوء الأخضر لبيع الاسباني ديفيد فيا، والتشيلي اليكسيس سانشيز، وحارس المرمي الاسباني فيكتور فالديز.

فيما وضعت صحيفة "سبورت" الكتالونية عنوان: "هكذا يكون التغيير"، للإشارة الى تحرك البرشا لجلب نيمار البرازيلي وومواطنه تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما اكدت الصحيفة رحيل فيا وسانشيز بالإضافة الى الفرنسي اريك ابيدال.

أما في ريال مدريد فالقرار الاكثر تاكيداً في النادي "الملكي" هو رحيل الارجنتيني غونزالو هيغواين .. فيما ذكرت صحيفة "ماركا" ان الادارة قررت بيع البرازيلي كاكا، والبرتغالي كيونتراو، والارجنتيني هيغواين، والبرتغالي بيبي، والارجنتيني دي ماريا، والحارس الاسباني انتونيو ادان .. وسيتحصل ريال مدريد على 100 مليون يورو من بيع هؤلاء اللاعبين .

فيما يبدو ريال مدريد قريب من التوقيع مع لاعب ريال سوسيداد انيغو مارتينيز، وتحدثت الصحيفة نفسها عن اوضاع نادي برشلونة، مؤكدة في سياق تقريرها المنشور، بأن النادي الكتالوني سيبيع فيا ومواطنه سيسك فابريغاس و البرازيلي ألفيس، والتشيلي سانشيز، لكونهم غير مرغوب فيهم من جماهير النادي.