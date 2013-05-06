أربيل العراقي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب شعارات "طائفية"

هددت إدارة نادي أربيل "حامل لقب الدوري العراقي لكرة القدم" بالانسحاب من البطولة؛ بسبب الشعارات الطائفية والعنصرية التي يواجهها الفريق في ملاعب المدن العراقية، وآخرها في العاصمة خلال مباراته مع الجوية حسب بيان لإدارة النادي.



وجاء في البيان الذي حصلت "فرانس برس" على نسخة منه: "بعد مباراتنا مع القوة الجوية والملابسات التي حدث واعتداء الجمهور على المدرب واللاعبين والهتافات العنصرية والطائفية ضد نادينا والذي أثر سلبا على المدرب رادان كاسانين ومساعده داليبور، وبعد مشاورات مع جهات كرواتية قرر عدم الذهاب إلى محافظات العراق وذلك حفاظاً على سلامته ولعدم وجود الأمن في ملاعبنا ولغياب التنظيم أيضا".



وأضاف: "نطلب من الجهات المسؤولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار تلك الأحداث؛ لأنه سوف يؤثر سلبا على سمعة الكرة العراقية وجهود الاتحاد العراقي لعودة المباريات الدولية الى مدن العراق كافة".



وتابع البيان: " نوجه كلامنا الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، فى حالة تكرار تلك الهتافات العنصرية والطائفية والقومية ضد قادة الأكراد ونادي أربيل ولاعبي ومدربي ناديناً فسوف ننسحب من الدوري العراقي، ونؤكد من هنا أننا ضد أي هتافات قومية وعنصرية ونحن نعتبر انفسنا جزءاً من العراق لذلك نقف ضد تلك التصرفات الصبيانية التي تصدر من قبل جماهير بعض الأندية".



وأكد البيان أن النادي طرف من الأطراف التي ساهمت بنجاح الدوري العراقي خلال السنوات الماضية كما مثل الكرة العراقية خير تمثيل في البطولات الآسيوية مشيرين إلى أنهم سيرفعون خلال الأيام المقبلة الاحتجاج الرسمي إلى الاتحاد العراقي بهذا الخصوص.



وتعليقا على هذا البيان ذكر رئيس إدارة نادي أربيل عبد الله مجيد في اتصال مع وكالة "فرانس برس" ما يجري في بعض الملاعب ليس له علاقة بالرياضة، وقال: "الهتافات العنصرية والطائفية أصبح الفريق يواجهها في ملاعب العاصمة وباقي المدن العراقية وليس فريقنا وحده بل حتى فريق دهوك وهذا نوع من الضغط والاستفزازات غير المقبولة".



وأضاف مجيد: " نستغرب من إسقاط المشاكل السياسية على الرياضة، ورجال حماية الملاعب يفترض أن يقوموا بحماية الجميع بل نشاهد العكس، وقد أخبرني المدرب ردان بأن أحد رجال الشرطة توجه إليه بمحاولات استفزازية اثناء مباراة الجوية فقرر عدم مرافقة الفريق وعلى اتحاد الكرة أن يكون حازماً مع الأندية وإداراتها".



يذكر أن ثلاثة أندية من إقليم كردستان العراق تشارك في المسابقة المحلية هي أربيل ودهوك المتواجدان في النسخة العاشرة من بطولة كآس الاتحاد الآسيوي وهما من أبرز أندية الإقليم، إلى جانب السليمانية.



