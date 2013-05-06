أسطورة ريال مدريد يقرر الزواج من امرأة .. تصغره بـ50 عاماً

صدم الرئيس الفخري لنادي ريال مدريد الإسباني، الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، الشارع الإسباني، بعد إعلانه عن نيته الزواج من سكرتيرته الكوستاريكية غينا غونزاليس (36 عاماً) التي تصغره بـ ٥٠ عاماً بالتمام والكمال.



ونقلت صحيفة "لموندو" الإسبانية، تصريحاً لأسطورة نادي ريال مدريد ذكر فيه بأنه قد قرر الزواج من "غينا غونزاليس" التي تعمل مترجمة في نادي العاصمة الإسبانية، وذلك بعد قصة حب دامت سنوات عدة، لافتاً إلى أن موعد الزواج سيكون بعد أقل من شهر.



وأكّد "دي ستيفانو" - الذي أنجب 6 أبناء من زوجته سارا فاريلا فريتيس، التي توفيت عام 2005 - بأنه قد أخبر أبناءه بهذا القرار، مشيراً إلى أنه لن يعير أي اهتمام لما سيقوله أولاده.



وأضاف لاعب الريال السابق الذي كان - لعقود عدة - الهداف الأول في دوري أبطال أوروبا، إلى أن حطم مهاجم نادي ريال مدريد راؤول غونزاليس رقمه القياسي : "أعرف أن عددا كبيرا من أبنائي وأصدقائي سيعارضون هذا الأمر، لكن ذلك لا يهمني، ما يهمني حقاً هو حياتي وليس أي شيء آخر"



ورداً على سؤال وُجه له بخصوص فارق السن بينه وبين زوجته المستقبلية أجاب: "عمري 86 عاماً ولكن قلبي قلب شاب".

واختتم "دي ستيفانو" حديثه قائلاً: "كلما تم الأمر مبكراً كان أفضل، لا أرغب في انتظار المزيد من الوقت، هدفنا أنا و"غينا" أن نعيش معاً، فنحن لسنا سعداء بعيداً عن بعضنا البعض".



وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الرئيس الفخري للنادي الملكي قد التقى "غينا" التي ولدت في سان خوسيه بكوستاريكا، عندما أراد كتابة سيرته الذاتية، قبل أن ينبت الود بينهما.



وعانى أسطورة نادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة من وعكات صحية متلاحقة، بدأت منذ تعرضه لأزمة قلبية حادة في 2005.

ويستبعد الأطباء وجود أيّ خطورة حالياً على حياة رئيس الريال الشرفي، بيّد أن السن الكبير للنجم الأسطوري ومشكلاته الصحية السابقة تجعله بحاجة للبقاء تحت الملاحظة.



