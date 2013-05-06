جماهير ريال مدريد يصوتون: لا نريد أنشيلوتي .. نريد غاريث بايل

رفضت جماهير نادي ريال مدريد الإسباني استقطاب المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي مديراً فنيا للنادي الملكي الموسم المقبل، وذلك اعتماداً على نتائج الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث صوت ٦٢ في المئة من المشاركين في الاستفتاء، ضد قدوم أنشيلوتي، ليكون بديلاً للمدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، إذ لا يرون فيه الخليفة الأنسب لـ"سبشل ون".

أما فيما يخص اللاعبين الذين ترغب جماهير ريال مدريد، أن تعمل إدارة النادي على اقناعهم بارتداء قميص الفريق، بدءاً من الموسم المقبل، فقد أظهرت نتائج الاستفتاء الذي أجرته أيضاً، صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الويلزي غاريث بال يقع في المرتبة الأولى بنسبة ٨٦ في المئة.



وانحصر تصويت صحيفة "ماركا" على ستة لاعبين، هم "لاعب تونتهام الإنجليزي غاريث بال، لاعب ليفيركوزن الالماني دانييل كارباخال، لاعب بروسيا دورتموند الألماني ايكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي سيرجيو اغويرو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي، ولاعب إشبيله الإسباني كوند غوبيا".

وبرز كوندغوبيا في القائمة السوداء لجماهير النادي الملكي، إذ صوت 63,9 في المئة ضد مجيئه .. فيما جاءت نتيجة التصويت للاعبين المرغوب فيهم، على النحو التالي:

غاريث بال 89,1٪ .. يلعب في مركز الجناح الايسر، ويبلغ من العمر (23 عاماً).

دانييل كارباخال 72,4% .. يلعب في مركز الظهير الأيمن، ويبلغ من العمر (21 عاماً).

ايكاي غوندوغان 64,8% .. يلعب في مركز الوسط المهاجم، ويبلغ من العمر (22 عاماً).

سيرجيو اغويرو 59,8% .. يلعب في خط الهجوم، ويبلغ من العمر (24 عاماً).

ماركو فيراتي 52,2% .. يلعب في مركز الوسط المدافع، ويبلغ من العمر (20 عاماً).