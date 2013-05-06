ريبيري: إن كان بايرن ميونيخ يريد تمديد عقدي .. سأكون فخوراً بذلك

ذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية، اليوم الاثنين، أن لاعب وسط بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا لكرة القدم فرانك ريبيري فتح الباب أمام الفريق البافاري لتمديد عقده الذي ينتهي عام 2015.



وقال ريبيري رداً على سؤال في هذا الصدد للصحيفة التي تصدر مرتين في الأسبوع: "سأكون فخورا بذلك ! أنا سعيد جدا هنا، إذا كانت هناك إمكانية لتوقيع عقد جديد سأوافق بالتأكيد".



ويلعب ريبيري مع بايرن ميونيخ منذ عام 2007 ويقدم هذا العام أحد أفضل مواسمه مع الفريق البافاري الأكثر تتويجا في ألمانيا، سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي.



ولعب الفرنسي الدولي دوراً حاسما في تتويج النادي البافاري باللقب المحلي وبأرقام قياسية: اللقب الأسرع "قبل 6 مراحل من نهاية الموسم"، وأكبر عدد من النقاط وأكبر عدد من الانتصارات المتتالية خارج القواعد.



كما يملك ريبيري فرصة إحراز ثلاثية تاريخية مع النادي البافاري بما أنه سيخوض نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند في 25 مايو الحالي على ملعب"ويمبلي" في العاصمة الانجليزية لندن ونهائي كأس ألمانيا أمام شتوتغارت في الأول من يونيو المقبل على الملعب الأولمبي في برلين.



وسبق لريبيري أن توج بثنائيتين مع بايرن ميونيخ عامي 2008و2010 وخاض مباراتين نهائيتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع الفريق البافاري خسرهما أمام إنتر ميلان الايطالي عام 2010 وتشلسي الانجليزي العام الماضي.

