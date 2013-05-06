فن العلاقات والتطبيل!!

لا حديث اليوم في الساحة المحلية والخليجية الا نتائج انتخابات الاتحاد الاسوي لكرة القدم التي ذهبت لمعالي الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة بعد النجاح المتفق عليه من الكونجرس القاري حيث انتخب بوعيسى ليحافظ العرب على المنصب الذي تصارعنا عليه ولكن ظل خليجيا وهذا هو الأهم والمهم.. وبعيداً عن الاختلافات والتباينات التي اطاحت بمرشحنا الاماراتي يوسف السركال بطريقة ستظل باقية في الاذهان حتى نهاية الدورة الحالية الا اذا أردنا ان نصحح الاخطاء المتراكمة ونفكر مستقبلا وهذا ما أستبعده اطلاقا فقد تحولت الرئاسة الى الشقيق البحريني معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة والجدير بالمنصب حيث نثق به كثيرا في تحويل القارة الى انسجام تام بعيدا عن الانشقاق الذي تسبب فيه البعض وترك الاتحاد يزداد سخونة وبالتأكيد اسيا موحدة شعار الريس الجديد ستكون له بصماته الواضحة على مستوى القاري..ومن رأى بلاتروبلاتيني وغيرهم كانوا أول المهنئين والمعانقين بحرارة فإن العالم الكروي بأجمعه سيكون مسانداً ومباركاً (لبوعيسى) لرجل قادم من رحم دولة مارست كرة القدم عام 1919 حيث تتمتع البحرين بعلاقات تاريخية قديمة ولها كفاءات ادارية عالية المستوى بعيدا عن نتائج المنتخبات فكثير من الاتحادات العالمية رؤساها ليس ضروريا بان يكون من الدول اصحاب البطولات انظروا للفيفا وامريكا اللاتينية وغيرها وهذا رد على البعض الذي اراد التشكيك.. ومما لا شك فيه أن الفوز الكاسح والكبير للشيخ من الجولة الأولى دليل واضح وقطعي على عمله المنظم فقد جلس وترك فريق العمل يلعب ويخطط وينسق بينما مرشحنا ظل بنفسه يؤدي كل المهام وهذه مسؤوليه ضخمة وكبيرة لم نوفق فيها لان الجماعة الحاشية لم تكن مؤهلة في فن العلاقات وتجربة سلمان التي قام بها منذ سنوات ليحصد ثمار جهوده وعلاقاته الطيبة. على ما بذل من جهود وكذا دليل على الثقة التي يتمتع بها الرجل وبالتأكيد أن لدى الرئيس الجديد ا يحمل لكثير والكثير من الطموحات التي يأمل تحقيقها على أرض الواقع من الآن وحتى العام 2015.ويتوجب عليه أن نساعده ليقدم شيئاً ملموساً للقارة الآسيوية وأن نعمل سويا على توحيد الكيان الآسيوي ولم شمل الأسرة الكروية ليظل في مكانه وإلا فإن المتربصين علينا كثر!!.الجميع ينتظر المزيد من التطور والرقي الذي تشهده الكرة الآسيوية وبالتأكيد أن الشيخ الصديق سلمان بن ابراهيم سيكون عند مستوى المسؤولية وسيعمل بكل جد ومثابرة من أجل كرة آسيا التي أصابها الكثير فالرجل يؤمن بمدى العمل الجماعي على عكس ماكان يحدث زمان كان العمل فردي بحت !.

وبغض النظر عن لمن ذهبت اصوات الامارات من وعدونا لدرجة ان يوسف السركال كان يملك 16 صوتا في ليلة الانتخابات كما قيل وطلب منه عن طريق عدد من قيادات الكرة الخليجية بالانسحاب حفاظا على ماء الوجه الا انه اصر ولم يستطيع احد ان يوجه بويعقوب بهذه الصراحة لانه كان على قناعة تامة بانه سيفوز في هذه الانتخابات ..والان وبعد الفشل الذريع فإن على اتحادنا الكروي أن يوطد علاقته بالرئيس الآسيوي الجديد ويعمل على استغلال تلك العلاقات في تحقيق الفائدة وان يعيد حساباته ليعرف من كان معه ومن خدعه ! ونحن متفائلون بدرو الرئيس الجديد وهو ماننادي به الحكومة البحرينية بان تقف معه وتسانده لان هذه مكسب تاريخي كبير للمملكة عندما يتوج احد ابنائها هذه الانتصار الكبير والذي يحتاج الى دعم متواصل من اجل ان يوصل الرسالة وليتعرف العالم بان البحرين ارض المحبة والسلام.

ونرى من اخطاء حملة الكرة الاماراتية وهي اننا استشرنا وجلسنا مع معاوني بن همام حيث ظل مدير مكتبه (المحشادي) ونائبة الاسبق اسد طوال الفترة يجلس مع وفدنا وهذ من الخطاء القاتلة وهو ماأثار حفيظة بلاتر امبراطور الفيفا وبدأ يطل (بوجاسم) من بعيد بتعليقاته الحادة بعد الانتخابات يهاجم الانتخابات ويقدم عزاه وهو الرجل الذي اعتزل العمل الرياضي ببيان اعلنه مكتبه ولماذا الان يريد اعادة المشكلة لهجومه على الشيخ أحمد الفهد الرجل الذي كان اكثر شفافية من الجميع وكان صادقا وصريحا معنا منذ عامين بان صوت الكويت سيذهب لغير السركال بينما البعض الذي خدعنا وطعنا من الخلف من بينهم 16 رئيس اتحادا كرويا جاؤوا لمقر السركال بالفندق وعاهدوه..هــذه هـــــي انتخابات التربيطات والطبخات تحتاج الى فن وبكل صراحة نحن لا نجيد فن التطوير العلاقات الانتخابية ولكننا نجيد فن التهليل والتطبيل والتظليل ..والله من وراء القصد.

نقلاً عن "الأيام" البحرينية

