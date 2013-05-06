كأس الأبطال: "صغار" الاتحاد.. فعلوا ما عجز عنه "كبارهم"

أعاد صغار الاتحاد بريقه الذي اختفى هذا الموسم بسبب المشاكل الكبيرة الذي عانى منها، بعد نجاحه بتحقيق فوز على الهلال المنتشي بالتأهل الآسيوي 3-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال السعودي .



وهذا الفوز الأول للاتحاد على الهلال هذا الموسم بعد نجاح الأخير بالفوز ذهاباً وإياباً في الدوري.. مما فجّر أزمة داخل أركان البيت الاتحادي، خاصة بعد الخسارة الثقيلة في مباراة الإياب 4-2 مما نتج عنه صدور قرارات عدة مهمة أبرزها إبعاد اللاعبين الكبار عن النادي وهم: قائد الفريق محمد نور وحمد المنتشري والحارس مبروك زايد ورضا تكر وراشد الرهيب وإبراهيم هزازي, وقبلها إقالة الإسباني كانيدا من تدريب الفريق واسناد المهمة لمواطنه بينات مدرب الفريق الأولمبي.



وكانت إدارة الاتحاد قد قررت إبعاد عدد من اللاعبين الكبار في النادي ومنهم محمد نور وحمد المنتشري ومبروك زايد وابراهيم هزازي وراشد الرهيب ورضا تكر بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها من الهلال 4-2 الشهر الماضي.





وبدأت المباراة بضغط هلالي متوقع على مرمى الاتحاد الذي يلعب بتشكيلة شابة بعد قرار الادارة بإبعاد لاعبي الخبرة, ولاحت للهلال أول فرصة في الدقيقة الثانية بعد أن سجل البرازيلي ويسلي لوبيز هدفاً أبيضاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.. وواصل الهلال استحواذه على منتصف الملعب وأطلق قائده محمد الشلهوب قذيفة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس فواز القرني في الدقيقة السابعة.



واصل الهلال هجومه على مرمى الاتحاد وكاد سالم الدوسري أن يؤكد تفوق فريقه بعد أن ضاع هدفاً محققاً للهلال في الدقيقة "15", ليتحسن مستوى الاتحاد قليلاً بعد مرور "20" دقيقة ويتقاسم السيطرة مع الهلال, وفي الدقيقة "26" أنقذ حارس الاتحاد فواز القرني فريقه من هدف هلالي ثان بعد نجاحه في التصدي لتسديدة الشلهوب.. أتبعها تألق جديد من القرني الذي تصدى لرأسية ويسلي الخطيرة.



وفي الدقيقة "33" أتى الفرج الاتحادي بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء إثر إعاقة مدافع الهلال أوزيا لمهاجم الاتحاد مختار فلاتة.. ليتقدم نفس اللاعب ويضع الكرة على يمين حارس الهلال عبدالله السديري.



في الشوط الثاني ظهر الاتحاد بشكل مغاير وفاجأ الهلاليين بهدف مبكر في الدقيقة "46" عن طريق مختار فلاتة الذي حول عرضية محمد قاسم إلى الشباك الهلالية.. بعد الهدف بدقيقتين نجح ويلسي لوبيز في تسجيل هدف التعادل للهلال عن طريق رأسية سكنت الشباك الاتحادية.



وواصل الاتحاد ضغطه وأخفق مختار فلاتة في تسجيل هدف محقق للاتحاد بعد استغلاله لهفوة مدافع الهلال ماجد المرشدي لينطلق نحو المرمى الهلالية ويسدد الكرة ليتصدى لها الحارس عبدالله السديري بنجاح في الدقيقة "52".. بعدها بدقيقة عاد حارس الهلال السديري من جديد وأنقذ هدفاً اتحادياً محققاً بعد ان تصدى ببراعة لتسديدة فهد المولد..



وكاد مهاجم الهلال البديل سعد الحارثي من تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد أن سدد كرة من خطأ على مشارف منطقة الجزاء الاتحادية تصدى لها القرني بنجاح.. وفي الدقيقة "82" اخترق الظهير الأيسر للاتحاد محمد قاسم دفاعات الهلال وسدد كرة قوية تصدى لها السديري لتجد المهاجم البديل عبدالرحمن الغامدي الذي وضعها في المرمى الخالي الهلالي.



بعد الهدف ازدادت مواجع الهلال بعد ان طرد حكم المباراة خليل جلال اللاعب سالم الدوسري لحصوله على البطاقة الصفراء.. ليتسلم الاتحاد زمام المباراة ويواصل هجومه على مرمى الاتحاد في الدقائق الأخيرة إلى أن أطلق حكم المباراة خليل جلال صافرته معلناً نهاية المباراة.





الفتح يفلت من الاتفاق



أفلت الفتح "بطل الدوري" من هزيمة محققة من ضيفه الاتفاق بعد أن نجح دوريس سالمو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة "90+2", ليتعادل الفريقان 2-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال السعودي.



وظهر الاتفاق بصورة مغايرة عما كان عليه في آخر مباراة للفريق في الدوري الاسبوع الماضي بعد خسارته من الفتح على أرضه 4-صفر.. بالرغم من تسجيل الفتح لهدف مبكر عن طريق حمدان الحمدان في الدقيقة الثانية, إلا أن حمد الحمد نجح في ادراك التعادل للاتفاق في الدقيقة "39".. ليضغط الاتفاق على الفتح بعد الهدف ويضيع مهاجمه يوسف السالم أكثر من فرصة محققة.. إلى أن نجح السالم وعاد ليسجل الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة "79".. وانتظر الفتح إلى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع لينجح دوريس سالمو في تسجيل هدف التعادل ليقتل فرحة الاتفاقيين الذي كانوا ينتظرون صافرة الحكم..



ويلتقي الفريقان الخميس المقبل على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام في مباراة الإياب والتي سيدخل الاتفاق بأفضلية، حيث سيدخل بأكثر من فرصة "التعادل السلبي, التعادل 1-1, الفوز", أما الفتح فيحتاج إلى الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين ليتأهل إلى نصف النهائي.





الشباب يقترب من التأهل





وفي بريدة وضع الشباب قدماً في نصف نهائي كأس الأبطال السعودي بعد فوزه على مضيفه الرائد بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ربع النهائي.

ولم يجد الشباب أي صعوبة في الفوز على الرائد الذي أخرجه من كأس ولي العهد هذا الموسم.. وسجّل أهداف الشباب مهاجمه مهند عسيري في الدقيقة "17", وسعيد الدوسري في الدقيقة "69".

وباتت مهمة الرائد الذي يلعب هذه المسابقة لأول مرة في تاريخه صعبة في التأهل إلى الدور نصف النهائي حيث يجب عليه الفوز بفارق هدفين في مباراة الاياب التي ستقام الخميس المقبل في العاصمة السعودية الرياض.