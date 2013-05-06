نقاط على حروف انتخابية

فوز الشيخ سلمان بن إبراهيم آلخليفة برئاسة الاتحاد الآسيويبنتيجة كاسحة يعني أموراًثانوية عدة وأمراً أساسياًواحداً هو: أنالقوى اجتمعت كلها وباختلاف مآكلهاومشاربها لتضع خطاً فاصلاًبين آسيا ماقبل 2013 وآسيا ما بعد2013.

هناك أطرافتتوقع أن آسيا مابعد 2013 ستكون أفضل، وطرف يؤكدأنها ستكون أسوأ.. المستقبلوحده وبكل مافيه من تفاصيل سيفصلما بين الحُكميْن.. أماالحاضرفيستلزمالسؤال فقط عماحدث لأن الإجابة قدتنبئ بما سيحصل فيالمستقبل.

شخصياً، اتصلتقبل ساعات قليلة منالانتخاباتبمصدر موثوق ومحنك، ولهباع طويل فيالمكتبالتنفيذيللاتحادالآسيويومختلف لجانه باعتبار أنهترأس أكثر منواحدة في الماضيين البعيدوالقريب.. ومن كوالالمبور أجابنيبأن الكفة تميل للمرشحالبحريني في الدور الثاني.

ثمكانت النتيجة الكاسحة، فاعتذرلي المصدر عنسوء توقعه، وقال فيمعرض وضع النقاط علىالحروف: «تأكد أنالشيخ أحمد الفهد لهتأثير على 70% من اللجانالأولمبيةالوطنيةالآسيوية،وهذه الأخيرة لهاتأثير على قرارات اتحاداتكرة القدم التابعة لها.. وباعتبار أن أكثر منمدينة آسيوية مرشحة لاستضافةدورات قارية وأولمبية فيالمستقبل، فإن الشيخ أحمد(رئيس المجلس الأولمبي الآسيويواتحاد اللجان الأولمبية الوطنيةفي العالم ككل) عرفكيف ينسق معها بهذاالخصوص.. أعطت أصواتها للشيخسلمان، وهذا مافعلته أيضاً كلالاتحاداتالتي تسير فيفلكها».

أضاف المصدر: «وهناك فريق ارتجف منالتحذير الذي وجهه الفيفابطلب من بلاتر وأنذرفيه كل منينسق مع بنهمام في الانتخابات لمصلحةالسركال،فغيّر رأيه عندالتصويت أو خففكثيراً من تحركاته المساندةلرئيس الاتحاد الإماراتي كيلا يشتد عليه الخناقمستقبلاً.. وفريق مال فياللحظاتالأخيرة الى منلمس أنه الأقرب الىالفوز.. وفريق أظهر أنهيميل لهذه الجهة ثممال الى الجهة الأخرىفي التصويت لغاية فينفس يعقوب.. ويمكن أننضيف أيضاً أنجهوداً مدروسة وناجحة بذلتحتى لا ينسحب ماكوديلأن انسحابه قديجيّر عدداً منأصوات كتلته لمصلحة السركال».

سألت المصدرعن تحركات بلاتر علىهامشالانتخابات،فأجاب: «كما يعلم الجميع،سئل رئيس الفيفا عنعملية محاربة الفساد التيسبق وذكر أنهسينتهي منها عام2015 فأشارالى أنها ستكون الفقرةالأخيرة ليس منعمله ولكن منمسيرتهالإصلاحية،كما اشار الىأن عدد المنتخبات الأوروبيةالتي تشارك فيكأس العالم كبير وهو 13 من أصل 32 منتخباً، وأكدعلى أن التوازن فيالمستقبلضروري.. من الواضح أنبلاتر يمشط لذقنه حتىيبقى رئيساً للفيفا الىما بعد 2015، ويريدأن يرضي الآسيويين.. وميشيلبلاتيني كان موجوداً أيضاًفيكوالالمبور،ويعرف الشيخ ابراهيم حسبماصرح ولا يعرف السركال،وبمعنى أوضح أنهبعيد عن بنهمام ولا يتمنى أنيصوت أحد للسركال.. والخلاصة: أن من يناصر بلاترأو بلاتيني فيمعركة الفيفا وقففي وجه المعسكر الذييدعم السركال.. وفي ضوءكل المعطيات السابقة كانتالنتيجةالكاسحةالمفاجئة».

وفي سؤالينأخيرين: لمن سيميل الشيخأحمد في معركة الفيفا؟أجاب: إلى حيثتميل مصالحه.. وما هومستقبلالسركال؟ أجاب: «رجل نظيف،ولكن إذا لميقدر على الصمود خارجياًفعليه أن يثبت أنهقادر على الصمود داخلياًفي المرحلة المقبلة».

ترى، ماالذي يخبئه المستقبل؟.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية

