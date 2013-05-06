"المخادع" .. "ضحك" على "الحكم" لكن الكاميرا "فضحته"

ضبطت كاميرا التلفزيون، تحايل مدافع فريق تشلسي، البرازيلي ديفيد لويز على حكم المباراة هوارد ويب في مباراة فريقه ضد فريق مانشستر يونايتد في الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والتي توج بها الشياطين الحمر قبل أسبوعين.

وكان ديفيد يحاول منع الظهير الأيمن لنادي مانشستر يونايتد رافاييل من الوصول إلى الكرة، وعزلها عنه بجسمه، في الدقيقة 89 من زمن المباراة، ما حدا برافاييل الى محاولة استخلاص الكرة بعنف، ما أدى إلى وقوعه على الأرض يتلوى من شدة الألم، ليقرر الحكم الانجليزي "المخدوع" إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب رافاييل.



لكن الإعادة التلفزيونية فضحت الحركة المخادعة التي قام بها مدافع تشلسي، حين اصطادته وهو يبتسم بينما كان واقعاً على الأرض .. كمن يقول بسعادة: "انتصرت عليكم .. لقد خدعتكم".