"رونالدو" .. وداعاً ريال مدريد .. أهلاً مانشستر يونايتد

فجّرت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ذكرت أن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يستعد لحزم أمتعته متجهاً صوب ملعب "أولدترافورد"، معقل فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للدفاع عن ألوان الفريق مجدداً اعتباراً من الموسم المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحاً للاعب الأفضل في العالم عام 2008 أكّد فيه مجدداً رغبته بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، والانضمام إلى فريقه السابق الذي لعب تحت شعاره مدة ست سنوات خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2009.

وأشارت "دايلي ستار" إلى أن "رونالدو" ينتظر إشارة من إدارة "الشياطين الحمر" للعودة مرة أخرى إلى صفوف الفريق، لافتة إلى أنه سينضم لكتيبة المدرب الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون الموسم المقبل، في حال بذل الفريق جهداً لضمه.

واختتمت الصحيفة حديثها بالتأكيد على أنّ بطل الدوري الانجليزي قد أبدى استعداده لدفع مبلغ 65 مليون استرليني (77 مليون يورو) لاستعادة "رونالدو" الذي يمتد عقده حتى 2015، موضحة بأنّ "عائلة غليزر" المالكة للنادي قد أعطت الضوء الأخضر للمدرب الاسكتلندي لإنفاق ما لديها من أموال في سبيل عودة اللاعب.

من جانبها، كشفت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها عن رغبة "مانشستر" الجامحة في استرداد رونالدو، مشيرةً إلى أنّ إدارة نادي ريال مدريد قد اشترطت على إدارة مانشستر يونايتد إدراج مهاجم الفريق المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو"، إضافة إلى مبلغ مالي ضخم، من أجل اقناعها بالتخلي عن "رونالدو".

وارتبط اسم مهاجم ريال مدريد بفريقه السابق منذ أن كشف عن رغبته في عدم تجديد عقده مع ناديه ريال مدريد والذي يستمر لمدة موسمين آخرين قبل أشهر عدة.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن "الدون" رفض التجديد لفريق العاصمة الإسبانية لسببين، الأول يرجع إلى كونه بالفعل جاد في قرار الرحيل عن النادي الملكي والعودة إلى الفريق الذي جعله منه أحد أفضل لاعبي العالم، اما السبب الثاني فيعود إلى رغبة رونالدو الجامحة في الضغط على رئيس النادي فلورينتو بيريز لكي يوافق على زيادة قيمة عقده السنوي عن 25 مليون جنيه استرليني.

ودافع رونالدو - أكثر لاعب برتغالي شارك في مباريات نهائيات كأس العالم - عن ألوان مانشستر يونايتد ست سنوات خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2009 تخللتها نجاحات عدة، على الصعيد المحلي والقاري حتى رحل عام 2009 إلى صفوف ريال مدريد في صفقة تعد الأغلى في تاريخ كرة القدم إذ كلفت خزينة النادي الملكي 94 مليون يورو.

وحقق اللاعب المولود في "جزيرة ماديرا" ألقاب عدة مع الشياطين الحمر إذ حصد لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، بالإضافة لفوزه بكأس إنجلترا مرة واحدة وكأس رابطة المحترفين مرتين، فضلاً عن تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وبطولة الدرع الخيرية مرة واحدة، كما يعتبر البرتغالي هو اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز الذي استطاع التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم منذ عام 1992.