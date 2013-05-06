"٥" نصائح لـ"مورينهو" .. إذا أراد أن ينجح مع تشلسي

أسدى المدير الفني لكوينز بارك رينجرز الإنجليزي هاري ريدناب نصائح عدة، لنظيره البرتغالي جوزيه مورينهو، وذلك على خلفية الأنباء المتداولة حول إمكانية عودة مورينهو لتدريب تشلسي الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل.



وقال ريدناب في مقال نشرته صحيفة "الصن" الإنجليزية أنه يتعين على مورينهو إذا عاد لتشلسي أخذ تلك النصائح والتدابير الفنية على محمل الجد إذا ما أراد الإبقاء على تشلسي ووضعه على طريقة المنافسات المحلية والأوروبية.



واستهل المدير الفني لكوينز بارك مقالته بالإشادة بالمدرب الحالي لتشلسي بينتيز، بعد نجاحه في قيادة الفريق في ظروف عصيبة، وتمكنه من تحقيق نتائج جيدة قادته للوصول لنهائي الدوري الأوروبي، والتقدم بكل ثقة في سلم ترتيب الدوري الممتاز.



وأشار إلى أن تشكيلة تشلسي لا تحتاج الكثير من التغييرات كونها تزخر بلاعبين مميزين، هم مزيج بين خبرة المخضرمين وحيوية وقوة والشباب الذين أثبتوا قدراتهم الفنية مع فريقهم اللندني.



واقترح ريدناب على مورينهو، التالي:

١- استقدام بعض اللاعبين الذين كانوا يلعبون لتشلسي وتمت إعارتهم، بالذات المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو، إلى جانب إعادة الحارس البلجيكي الآخر كورتوا الذي يلعب حاليا في أتليتكو مدريد الاسباني، بالإضافة إلى انتداب ظهير أيسر إيفرتون الإنجليزي ليتون باينز.



٢- تجديد عقد فرانك لامبارد لما يمتلكه من قدرات ومؤهلات فنية، بالإضافة لعلاقته المتميزة مع جوزيه مورينهو نفسه.



٣- الإبقاء على المدافع البرازيلي ديفيد لويز، وعدم التفريط به لما يتمتع به من ديناميكية عالية وتطور لافت في المستوى الفني والمهاري.



٤- اعتماد جون تيري، أشلي كول، ولامبارد كأعمدة رئيسة للفريق داخل الملعب أو خارجه.



٥- منح ثلاثي الوسط أوسكار، ماتا، وهازارد أهمية كبيرة لامكانياتهم وقدراتهم الهائلة.