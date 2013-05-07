اتحاد القدم السعودي يرد على "المدلج": استنتاجاتك غير دقيقة

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي حصلت "العربية نت" على نسخة منه أنه اتبع الخطوات التنظيمية في ترشيح الدكتور حافظ المدلج لرئاسة الاتحاد الآسيوي، موضحا بأن ما ذكره المدلج بخصوص آلية ترشيحه كانت استنتاجات شخصية غير دقيقة.

وكان المدلج قد ظهر أمس في برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية" وكشف عن تفاصيل ترشيحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي، وأكد بأن انسحابه كان مخططاً له منذ البداية.. ولكن ما أحبطه هو طريقة الانسحاب، وقال: "وعدوني.. وخذلوني.. وهم أشخاص خارج المؤسسة الرياضية، وأعلى سلطة منها، ولا أستطيع الإفصاح عن أسمائهم لأني مواطن.. وعدوني بأن يتحدثوا مع أحد القيادات البحرينية لكي يقنعوا الشيخ سلمان بن إبراهيم بالانسحاب مقابل أن تقنع قطر الإماراتي يوسف السركال بالانسحاب، وفيما أدى القطريون مهمتهم، لم يقم السعوديون بها، قالوا لنا إن الوقت تأخر، وصار محرجاً الآن أن نتحدث مع سلمان بن إبراهيم لينسحب، والأدهى من ذلك أن الميزانية التي وعدونا بها لم تصرف لنا".

وأوضح المدلج: "أنا طعنت من الظهر.. هناك أشخاص من الوسط الرياضي وهم مسؤولو أندية ومسؤولون في الاتحاد السعودي وهم من الحرس القديم اشتغلوا ضدي من خلال إقناع السلطة العليا بأني مرشح خاص للأمير نواف بن فيصل، ولست مرشح وطن.. وأنا قدمت أسماءهم للأمير نواف".

ولفت الاتحاد السعودي في بيانه، الذي رد به على المدلج "أنه راعى في ترشيحه للمدلج ضمان استقلالية قراره"، مشيرا الى أن "قرار الترشيح وسحب الترشيح كان قرارا روعي فيه مصالح وفوائد كرة القدم السعودية فقط".





