الانضباط الفرنسية .. تحقق مع البرازيلي ليوناردو

أكد مسؤولون أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم ستحقق في واقعة حدثت بين المدير الرياضي لباريس سان جيرمان ليوناردو والحكم الكسندر كاسترو.



وقال متحدث باسم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم: " ستراجع لجنة الانضباط تقرير الحكم الليلة وستقرر بعدها ما اذا كانت ستستدعي المسؤول بالنادي".



وأظهرت صور تلفزيونية البرازيلي ليوناردو وهو يحتك بكتفه الأيسر بالحكم في النفق المؤدي لغرف الملابس بعد مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع فالنسيان في الدوري، الأحد الماضي، قبل أن يبعده رئيس النادي ناصر الخليفي.



وأبطأت هذه النتيجة تقدم باريس سان جيرمان نحو أول لقب له في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم منذ عام 1994.



ومنح اليكس نقطة لباريس سان جيرمان بعدما سجل هدفا بضربة رأس قرب النهاية بعد تقدم جايل دانيتش بهدف لفالنسيان في الشوط الأول.



وأصبح رصيد باريس سان جيرمان"74" نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.



وقد يواجه ليوناردو عقوبة الإيقاف المؤقت يوم الثلاثاء وربما يمثل أمام لجنة الانضباط خلال"15"يوماً.

ونفى ليوناردو دفع الحكم قائلاً: "إنه اصطدم بكاسترو بعد أن دفعه أحد مسؤولي المباراة.



وأبلغ المسؤول البرازيلي الذي قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة عام وهي أقصى عقوبة لهذا الخطأ صحيفة "لو باريزيان" يوم الثلاثاء: "أؤكد لكم إنني الشخص الذي تعرض للاعتداء وسوف أطالب بإيقاف هذا المسؤول.



وكان ليوناردو عوقب بالإيقاف لمباراتين في نوفمبر الماضي لانتقاده الحكم بعد طرد مامادو ساكو في مباراة بالدوري أمام مونبلييه