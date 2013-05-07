كنت انوي كتابة المنوعات كلها عن الاقصر بلدنا التي نهمل آثارها وسكانها لكن الاحداث المهمة تفرض نفسها علينا‏,‏ لكني مصر علي ان الاقصر أهم من اي حدث عالمي.

لذلك سأعرج علي ما قاله محمد بن همام نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي السابق الذي اخرجه بلاتر زعيم الفيفا بفضيحة برأته منها المحكمة الرياضية! بن همام قال بعد نجاح البحريني الشيخ سليمان آل خليفة برئاسة الاتحاد الاسيوي بالانتخاب.. البقية في حياتك يا اسيا وهو عزاء خطير في ظاهرة موت للكرة الآسيوية وفي باطنه عذاب ينتظرها ان عزاء بن همام للكرة الاسيوية يخبيء في طياته أسرارا كثيرة سنكشفها قريبا!

وأعود للحديث عن الاقصر التي زرتها مع وفد عالي المستوي مكون من فنانين ورياضيين وصحفيين عرب ومصريين وشعراء ومثقفين جلسنا مع المحافظ السفير عزت سعد وعرفنا منه المعوقات والمعاناة التي يعيشها سكان وسياح الاقصر, والتي تغض الحكومة بصرها عنها وكأنها ليست محافظة مصرية

انني ادعو كل مصري وعربي ان يزور الاقصر الجميلة بناسها وآثارها ونيلها وليلها لكي يعيد مجري الدم في عروق سكانها قبل ان يموتوا جوعا ونقول لهم ما قاله بن همام لاسيا! واشكر الزملاء العرب الذين وعدوا المحافظ بجلب استثمارات للاقصر! كما أشكر الزميل أشرف محمود صاحب فكرة الدعوة إلي اقامة ماراثون رياضي بالاقصر يبعث من خلاله رسالة للعالم يقول فيها ان الاقصر آمنة مطمئنة تنتظر تشريفكم.

لو كنت مكان حسام البدري ساقرر الرحيل عن الاهلي, ولو كان اسمي أحمد جعفر ساترك الزمالك لو كنت املك قرار وزير الرياضة سأحقق مع اتحادات واندية, اهدار المال العام فيها علي المكشوف!

طاهر أبوزيد نجم الاهلي السابق ينوي اللجوء لرئاسة الجمهورية اذا ما قرر وزير الرياضة تفعيل بند الـ8 سنوات واقول لطاهر ريح نفسك ياكابتن في رئاسة الجمهورية سيقولون لك نحتكم إلي الصناديق!

ايهاب المسيري بطل البلياردو الدولي اضطر للاعتذار عن المشاركة ببطولة فرنسا الدولية لتعيينه بمؤسسة حكومية ترفض لوائحها منحه اجازة إلا بعد قضاء6 شهور من تعيينه! وفوجيء البطل بان اتحاد البلياردو يقرر حرمانه من التمثيل الدولي مع توقيع غرامة مالية فهل هذا جزاء الابطال؟!



نقلاً عن "الأهرام" المصرية