طرده الحكم "ظلماً" .. فمزّق قميصه احتجاجاً!

استبدّ الغضب بالمهاجم الدانماركي نيكي بيل نيلسن، بعدما طرده الحكم بشكل "تعسفي" خلال مباراة فريقه روزنبيرغ النرويجي أمامساندنيس في الدوري المحلي، فما كان منه سوى تمزيق قميصه ومن ثم خلعه وهو يكاد ينفجر من شدة الغضب.

الحادثة وقعت الأسبوع المنصرم وأثارت ضجة واسعة في النرويج، وسط استياء كبير من اللاعب بسبب "إهانته" قميص الفريق الذي يدافع عن ألوانه، بينما حظي مقطع الفيديو الذي يُظهر الواقعة بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد يبدو غضب نيلسن مبرراً حين مشاهدة الظلم الذي تعرض له من الحكم، إذ كان اللاعب يستحق احتساب ركلة جزاء بعدما أمسكه حارس ساندنيس داخل منطقة الجزاء وتشبث به بقوة، حارماً إياه من التسجيل، بيد أن ذلك لم يشفع له أمام الحكم.

فقد احتسب الحكم خطأ ضده لصالح الحارس المعتدي، وحينها اشتعل المهاجم الدانماركي غضباً واحتج بقوة على الحكم، الذي عاجله ببطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بعدما كان قد طرد زميلاً له في بداية الشوط الثاني، ليساهم بخسارة روزنبيرغ بهدف نظيف.

ولم يجد نيلسن للتنفيس عن حالة الغضب التي انتابته سوى تمزيق قميص فريقه ومن ثم خلعه وإلقائه على الأرض، الأمر الذي أغضب أنصار الفريق النرويجي، لدرجة أن بعضهم طالب إدارة النادي بطرده من الفريق، فيما التمس البعض له العذر وقالوا إنها مجرد "لحظة غضب".