ماتورانا: صدّقت وعود النصراويين.. لكنهم "خذلوني"

وصف مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا، مماطلة إدارة نادي النصر، في تسليمه حقوقه، بـ"المزحة الثقيلة".

وقال في حديث هاتفي من مقر إقامته في مدينة "ميدلين" الكولومبية مع برنامج "في المرمى"، الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "ما أعرفه أن المسلمين لا يخدعون أحداً، ولهذا أنا متأكد من أن النصر سيدفع حقوقي البالغة ٤٠٠ ألف دولار، مثبتة رسمياً".

وأوضح ماتورانا أنه لم يتقدم حتى الآن بشكوى ضد نادي النصر، وأن هناك حديثاً بينه وبين المحامين، لكنه مجرد حديث، ولم يتحول بعد إلى قضية ضد الفريق السعودي في أروقة الاتحاد الدولي "فيفا".

وأضاف: "سلمني النادي وثيقة في أكتوبر ٢٠١٢، وبموافقة اتحاد كرة القدم السعودي، تنص على أن يسلمني النصر مستحقاتي، خلال شهر ديسمبر ٢٠١٢، وحين جاء وقت الدفع اتصلوا بي وطلبوا مني تأجيل الدفع حتى نهاية يناير ٢٠١٣، لكن مضى يناير وفبراير ومارس، من دون أن تدفع لي إدارة نادي النصر، حتى شعرت أنهم غير جادين في تنفيذ وعودهم، لقد وعدوني وخذلوني بعد أن صدقتهم في أكثر من مناسبة".