مدرب النصر: أنا السبب في خسارة الذهاب.. وأعدكم بالتعويض

حمّل مدرب النصر السعودي الأوروغوياني كارينيو نفسه مسؤولية الخسارة في مباراة الأهلي, وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة الإياب بين الفريقين إلى جانب المدافع محمد عيد: "في مباراة الذهاب كان بالإمكان أفضل مما كان وأنا أعترف أنني أخطأت في حساباتي التكتيكية للمباراة بالرغم من أننا تدربنا عليه وتفهمها اللاعبون جيداً وطبقوا ذلك في التدريبات التي سبقت المباراة.. وأنا أملك الشجاعة التي تجعلني أعترف بالخطأ كما أملك الشجاعة بالاعتراف بأن التغييرات لم تكن في وقتها المناسب، وأنا أقول للجميع أنني أتحمل الخسارة وأعتذر لجماهير النصر وكل محبيه عن ذلك".

ونفى كارينيو رفض اللاعبين واعتراضهم على التكتيك, وقال: " علاقتي باللاعبين جيدة وأنا قريب منهم وأتحدث معهم في كل شيء بما في ذلك التكتيك وأعلم جيداً أنهم هم العنصر المهم في الجانب التكتيكي وعموماً دائماً نجاح أي تكتيك يقاس بالنتيجة، ولذلك لم ننجح في مباراة الذهاب.. وكلنا عزيمة وإصرار على تعويض ذلك في الإياب".



وأضاف: "مباراة الذهاب كشفت لي أشياء كثيرة ستساعدني في الإياب، واللاعبون قدموا في الشوط الثاني في الذهاب عطاءهم المعهود، وكانوا يستحقون نتيجة أفضل مما انتهت عليه المباراة ".

وعن الأثر الذي تركه اللاعب أيوفي على التكتيك قال: "أنا ذكرت أننا خسرنا بإصابة أيوفي كونه لاعبا مهما وطبيعي أن يترك أثره على الفريق، فاللاعب أيوفي بالنسبة لنا هو بمثابة فيكتور بالأهلي وتيغالي بالشباب وويسلي بالهلال، وكان مؤثراً خلال وجوده بالفريق ومعه كان السهلاوي أيضا يقدم مستوى مرتفعا، والآن حسن الراهب يقدم عطاءات فنية جيدة.. كما أننا نثق في قدرات وإمكانيات اللاعب سعود حمود" .



وبين مدرب النصر أن إدارة النادي تعرف جيداً نوعية اللاعبين الذين يحتاجهم الفريق في الموسم المقبل، رافضاً التعليق على الأسماء التي يتم تداولها من قبل البعض حول نية النادي التعاقد معهم .. وأشاد كارينيو باللاعب باستوس وقال: "إنه لاعب جيد لكنه ليس باللاعب الذي يستطيع أن يصنع لجميع لاعبي الفريق".



من جانبه قال المدافع محمد عيد إن مباراة الإياب هي بالنسبة لهم مباراة الموسم، فمن خلالها يمكن أن ينطلق الفريق للمنافسة بقوة على الكأس, وقال: "خسرنا شوطا ولم نخسر الجولة كاملة وبالإمكان تحقيق الفوز والتأهل، وكلنا إدارة و لاعبين وجهاز فني وجهاز طبي نملك العزيمة والإصرار على ذلك".



وأضاف: "عندما يخسر الفريق فإننا جميعاً نتحمل الخسارة كما أننا شركاء عند الفوز، وقال : "نحن أصبحنا لاعبين محترفين ولنا خبراتنا الاحترافية التي تجعلنا نطبق أي تكتيك يراه المدرب مناسباً للمباراة، والتكتيك الذي لعب به الفريق مباراة الذهاب تدربنا عليه خلال الأيام التي سبقت المباراة لكننا لم نوفق في تطبيقه خلال المباراة وحدثت أخطاء استغلها الأهلي وسجل منها الفوز". مؤكداً بأن دكة الاحتياط ليست طموحا له وقال: "إصابتي أمام هجر هي التي جعلتني بعيداً عن مشاركة الفريق في المباريات الماضية.. والآن أنا جاهز ورهن إشارة المدرب".



وحقق الأهلي فوزاً مهماً على النصر في مباراة الذهاب 3-1, ويحتاج النصر إلى الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الإياب.

