مورينهو: مشكلة "بيبي" أن عمره "٣١" .. وأقصاه شاب في الـ ١٩

قدم المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم البرتغالي جوزيه مورينهو مجدداً مؤتمراً صحافياً ملتهبا، اليوم الثلاثاء، ضاعف من خلاله تحدياته مع النادي حيث أكد أنه يفكر في الاستمرار بالنادي الملكي.

كما أعرب المدرب البرتغالي عن ضيقه وانزعاجه من لاعب وسط برشلونة أندريس إنييستا ووجه انتقادات واتهامات جديدة إلى حارس مرمى الريال إيكر كاسياس وزميله المدافع البرتغالي بيبي.

وبعد يوم واحد من مناشدة رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز لجميع الأعضاء والعاملين بالنادي بالتوحد خلف مصلحة الريال، سلك مورينهو طريقا آخر وقدم مؤتمراً صحافياً حافلاً بالرسائل قبل مباراة فريقه المرتقبة غدا الأربعاء مع ملقة.

وأكد مورينهو أنه عرض الاستمرار مع الفريق فيما يتعارض تماما مع ما ذكرته الصحف عن رحيله المؤكد من تدريب الريال.

ورد مورينهو بسخرية واضحة على تصريحات إنييستا التي أعرب فيها عن دهشته من الموقف بين كاسياس ومورينهو.

وقال المدرب البرتغالي: "على إنييستا أن يعرف أنه بدون وجود ليونيل ميسي في فريقه برشلونة يكون الفريق مختلفاً. وظهر هذا في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال".

وفي رده على بيبي الذي طالبه السبت الماضي "باحترام أكبر" تجاه كاسياس، قال مورينهو: "من السهل للغاية أن تحلل موقف بيبي.. مشكلته تتلخص في اسم وهو رافاييل فاران (المدافع الفرنسي بالفريق، والذي أصبح أساسيا الآن على حساب بيبي) منذ هذا الوقت لم يعد سوى تاريخ .. تحدثت عن بيبي لأنكم طالبتوني بالتحدث عنه".

وأضاف: "بيبي، لا يجب أن تكون ذكيا للغاية .. يكفي أن تكون شخصا عاديا لتفهم أننا نتحدث عن الإحباط، ليس سهلا على شخص في الـ31 من عمره يتمتع بماض وتاريخ مثل بيبي أن يقصيه شاب في الـ19 من عمره .. إنه فاران، شاب رائع، كنت شجاعا بدرجة كافية للدفع به بدلا من بيبي .. المشكلة في غاية البساطة، حياة بيبي تغيرت".

وتابع مورينهو: "كان بيبي لاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه، والآن، لم يصبح كذلك .. إنه أحد قراراتي القليلة التي لم تناقش ولم تتعرض لانتقادات كبيرة، بينما تتعرض كل قراراتي للنقاش والانتقادات بشكل عام، أتفهم تماما مدى إحباط بيبي والذي ترجمه من خلال تصريحاته".

وكان ختام حديثه عن بيبي قاسيا أيضا حيث قال: "قليلون فقط لا يرون أن مستقبل ريال مدريد هو فاران وسيرجيو راموس".

وبالطبع، كان كاسياس من بين الشخصيات التي تحدث عنها مورينهو في المؤتمر حيث قال: "رسالتي، التي أرجو فهمها، أنني مدرب كرة قدم. تعاقدوا معي لأكون مدربا للفريق .. المدرب لديه مهام من بينها اختيار التشكيلة التي تخوض المباريات .. أحب الدفع بالحارس دييغو لوبيز في المباريات أكثر من كاسياس".



بنيتيز يشعل "شائعة" عودة مورينهو إلى تشلسي



إلى ذلك، ألمح المدرب المؤقت لنادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم الإسباني رافاييل بنيتيز بقوة إلى عودة البرتغالي جوزيه مورينهو لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.



وقال بنيتيز الذي عين مدربا لتشلسي خلفا للإيطالي روبرتو دي ماتيو في نوفمبر الماضي: "سيكون هناك مدرباً جديداً للفريق في العام المقبل وأعتقد أن الجميع يعرفون بالفعل من سيشغل هذا المنصب".

وكان مورينهو ، الذي ترك تدريب النادي اللندني عام 2007 ، رشح بقوة للعودة إلى منصبه السابق عندما ينتهي عقد بنيتيز مع النادي في الصيف.



ورغم أن مورينهو نفسه أكد في تصريحات له بهذا الأسبوع أنه يتمنى البقاء مدرباً لريال مدريد الإسباني، فقد اعتبرت هذه التصريحات نوعا من الحيل التفاوضية. بينما بدا بنيتيز وكأنه يؤكد توقعه بعودة مورينهو إلى منصبه السابق في تشلسي.



