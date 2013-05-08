استقالة سلمان

كان الاتحاد القطري لكرة القدم أول المباركين للشيخ سلمان بن إبراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي حتى 2015.. والحقيقة أن فوز الشيخ سلمان بهذا الشكل جاء مفاجئا لجميع المراقبين.. المهم في النهاية أن الشيخ سلمان فاز.

ومن توابع الانتخابات الحديث عن مقعد الفيفا الشاغر بابتعاد السريلانكي فيرناندو مانيلال بالإيقاف 8 سنوات من قبل الفيفا، واستقالة الشيخ علي بن خليفة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وفي 2015، لو ترشح الشيخ سلمان للرئاسة وفاز سيكون تلقائيا عضوا بالمكتب التنفيذي للفيفا وبالتالي سيكون هناك (مقعد شاغر لمدة عامين) وهو المقعد الذي يشغله الشيخ سلمان من الآن حتى 2017.

وستكون انتخابات 2015 على مقعد الرئاسة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وكذلك على 3 مقاعد من مقاعد المكتب التنفيذي للفيفا (الأمير علي، مانيلال، ماكودي)، وبحسب ما علمنا فإن الخاسر الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين على مقاعد المكتب التنفيذي للفيفا سيكون (عضوا) بالمكتب التنفيذي للفيفا (لاستكمال فترة الرئيس لو فاز الشيخ سلمان).

وجاء هذا المقترح على اساس أن هذا الخاسر (الحاصل على أعلى الأصوات) له بالفعل رصيد لدى الجمعية العمومية وبالتالي فلا بأس من أن يصبح عضوا بالمكتب التنفيذي للفيفا.

وبهذا الطرح، يجب أن يكون حسن الذوادي عضوا بالمكتب التنفيذي للفيفا عن آسيا بدلا من مانيلال على أساس أن لدى الذوادي رصيدا لدى الجمعية العمومية يبلغ 18 صوتا وعلى أساس أن الذوادي تنافس مع الرئيس ولم يتسن لآسيا من قبل أن هزم مرشح - أي كان

– الرئيس على مقعد تنفيذية الفيفا، بل إن المنطق يفرض نفسه بأنه مستحيل أن تنتخب الجمعية العمومية من ربع ساعة سلمان رئيسا ثم يأتي الذوادي أو غير الذوادي ويُسقط بأصوات نفس الجمعية العمومية ما اختارته ذات الجمعية العمومية قبل ربع ساعة.

لقد واجه الذوادي موقفا ليس فيه خيارات منطقية إلا خيار واحد وهو فوز الرئيس.. ونحن نتذكر أن بن همام أكد قبل انتخابات 2009 على مقعد المكتب التنفيذي (وكانت رئاسة بن همام للاتحاد الآسيوي ممتدة لـ2011) أنه سيستقيل من رئاسة الآسيوي إذا فاز الشيخ سلمان بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا آنذاك.

ورغم كفاءة الذوادي التي لا يختلف عليها اثنان في آسيا، إلا أن المنطق فرض نفسه وما ساقه كاتب المقال في سياق هذه السطور هو ما تحدث عنه الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.. خلاصة مفادها: لا يمكن لأي مرشح مهما كانت كفاءته أن يطيح برئيس أصبح رئيسا من ربع ساعة فقط!!.

نقلاً عن "استاد الدوحة" القطرية

