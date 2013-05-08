برباتوف يصف فيرغسون بـ"المخادع الكبير"

جدد مهاجم فولهام الإنجليزي ديمتار برباتوف هجومه على مدربه السابق السير أليكس فيرغسون، واصفا إياه "بالمخادع الكبير".

وقال برباتوف في حوار نشرته صحيفة "صانداي بيبول" الإنجليزية، أنه ارتكب خطأ كبيرا عندما انبهر بمانشستر يوناتيد ومدربه فيرغسون، وترك ناديه الأسبق توتنهام هوتسبير.

وأوضح المهاجم البلغاري الذي يقدم حاليا مستويات طيبة مع ناديه فولهام، أن فيرغسون طلب منه الانضمام لمانشستر يوناتيد، وأبهره بكلمات رنانة عن مستواه وضرورة لعبه مع يوناتيد لما سيمثل له من أهمية كبيرة على الصعيدين المهني والشخصي.

وأشار إلى أنه صدق كل ما قاله المدرب العجوز، وانضم لصفوف اليوناتيد، لكنه فوجئ بالتعامل الغريب من قبل فيرغسون الذي انقلب رأسا على عقب "لقد فقدت احترامي للمدرب الاسكتلندي".

وأكد برباتوف أنه عانى كثيرا من الإشاعات التي لحقت به بعد انتقاله، خصوصا بعدما اتهم بالذهاب الى مانشستر يوناتيد من أجل حصد المال، وتقاعسه عن تلبية نداء منتخب بلاده في أكثر من مناسبة، نافيا حصول هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.



وكان برباتوف الذي انتقل الموسم الماضي لصفوف فولهام قادما من مانشستر يوناتيد قد صرح في أكثر من مناسبة عن تذمره من تعامل فيرغسون معه، الأمر الذي دعاه في النهاية لترك مانشستر يوناتيد بعد أربعة مواسم قضاها لاعبا في صفوفه.



يذكر أن برباتوف انضم الى مانشستر يونايتد قادماً من توتنهام عام 2008 في صفقة قياسية للنادي بلغت 30.75 مليون جنيه استرليني (48.62 مليون دولار) وأحرز 48 هدفا في 108 مباريات بالدوري الإنجليزي، قبل أن ينضم لفولهام العام الماضي لموسمين مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني فقط.