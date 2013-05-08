ريال مدريد: ١١ لاعباً .. لن "يمسسهم" شيئاً

"المراجل" في ريال مدريد تغلي، الفقاعات الساخنة تصطدم في غطاء القدر من هول الحرارة، والوجبة في طريقها إلى النضوج، ويحتاج الفريق الملكي إلى رجال غلاظ شداد، إن رغب في رص الكأس الأوروبية العاشرة داخل خزانته.

فما الذي تقوله الأنباء من داخل المطبخ المدريدي؟!.. تقول: إن ١١ لاعباً لن يمسسهم شيئا، سيبقون مدريديين إلى أجل غير معلوم، وهم:

- حراسة المرمي: إيكر كاسياس، ودييغو لوبيز.

- الدفاع: البرازيلي مارسيلو، الاسباني راموس، والفرنسي فاران.

- الوسط: تشابي ألونسو - لكن شكوكاً تحوم حوله مفادها أنه قريب جداً من ارتداء قميص تشلسي اللندني، في حال غادر المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو أسوار النادي الملكي -، الكرواتي لوكا مودريتش - الموضوع تحت عيون نادي إنتر ميلان الايطالي بغرض اقتناصه صيداً ثميناً -، والألماني سامي خضيرة.

- الهجوم: البرتغالي كرستيانو رونالدو - على الرغم من الروايات التي تقول بأنه سأم من النادي الملكي وأن هناك محاولات من مانشستر يونايتد الإنجليزي لإعادته الي الاولد ترافورد -، الالماني مسعود أوزيل - الذي قدم واحدا من أسوأ مواسمه مع ريال مدريد -، والفرنسي كريم بنزيمة - الذي يحظى بثقة رئيس النادي فلورينتينو بيريز -.

وإن كان مصير كاسياس كلاعب معلقاً ببقاء مورينهو أو رحيله، فإن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني حسمت أمرها، وقررت التخلص من ستة لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء بقي المدرب البرتغالي أم ذهب إلى تشلسي الانجليزي حيث حصلت حادثة غزل بين الاثنين.

ومعظم الذين ستهب عليهم رياح التغيير، يصنفون كلاعبين أساسيين في تشكيلة جوزيه مورينهو، وهم: الأرجنتينيان غونزالو هيغوايين وأنخل دي ماريا، والبرتغاليان كليبر بيبي وفابيوكوينتراو، والبرازيلي ريكاردو كاكا، والحارس أنطونيو أدان.

بل ان الإدارة المدريدية حددت القيمة المالية المطلوبة لبيع هؤلاء اللاعبين، إذ لن يقل ثمن هيغوايين عن 30 مليون يورو، بينما يبلغ ثمن دي ماريا 25 مليون، وبيبي 20 مليون، وكوينتراو 18 مليون، وكاكا 10 ملايين، وادان مليوني يورو.

وفضلاً عن رغبة مسؤولي الريال في التخلص من هؤلاء اللاعبين الذين تراجعت مستوياتهم في الآونة الأخيرة، فإنها تريد الاستفادة مادياً من بيعهم واستثمار ذلك في جلب لاعبين آخرين، على غرار الويلزي غاريث بيل والإيطالي ماركو فيراتي.