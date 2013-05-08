كأس الأبطال.. النصر يلقي بثقله.. والأهلي يعاني من الغيابات

لا يملك الفريق النصراوي سوى الفوز على الأهلي بفارق هدفين كي يتجنب خطر الخروج المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال أمام حامل اللقب الأهلي الذي تغلب عليه في مباراة الذهاب في مكة المكرمة 1-3.. فعندما يلتقي النصر مع الأهلي في مباراة الرد، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعوديًة الرياض إذ لابد أن يفوز النصر 2-صفر.. كون أي نتيجة أخرى تؤهل الأهلي إلا أن انتهت المباراة بذات نتيجة الذهاب فيحتكم الفريقان لوقت إضافي.



وتبدو فرص الأهلي وافرة في مواصلة المشوار.. فهو سيتأهل إن خرج بالتعادل أو الفوز أو الخسارة بهدف، أما النصر فليس لديه سوى خيار الفوز بهدفين أو أكثر من دون أن تتلقى شباكه اي أهداف.



وسيسعى دانييل كارينو مدرب النصر الأورغوياني للعب مهاجما منذ بداية المباراة وينتظر ان يدفع بالمهاجم حسن الراهب منذ البداية للعب إلى جوار محمد السهلاوي وخلفهما باستوس ومحمد نور وهما من أصحاب النزعة الهجومية، لأن لا حل له آخر وعلى الأرجح سيترك عبده عطيف إلى جواره.. واعترف مدرب النصر أنهم يواجهون مشكلة كبيرة .. وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل المباراة :" لا حل لي سوى اللعب الهجومي".. وأضاف معترفا بأخطائه في مباراة الذهاب :"أعترف أنني أخطأت في حساباتي التكتيكية للمباراة رغم أننا تدربنا عليها وتفهمها اللاعبون جيداً وطبقوا ذلك في التدريبات التي سبقت المباراة، وأنا أملك الشجاعة التي تجعلني أعترف بالخطأ كما أملك الشجاعة بالاعتراف بأن التغييرات لم تكن في وقتها المناسب، وأقول للجميع أنني أتحمل الخسارة واعتذر لجماهير النصر وكل محبيه عن ذلك".



وشدد على أنه لا صحة لما قيل من أن اللاعبين اظهروا اعتراضهم على التكتيك وقال: "علاقتي باللاعبين جيدة وأنا قريب منهم وأتحدث معهم في كل شيء بما في ذلك التكتيك واعلم جيداً أنهم هم العنصر المهم في الجانب التكتيكي، وعموماً دائماً نجاح أي تكتيك يقاس بالنتيجة ولذلك لم ننجح في مباراة الذهاب وكلنا عزيمة وإصرار على تعويض ذلك في الإياب".



ومن جانبه قال مدافع النصر محمد عيد إن المباراة ماتزال في الملعب وخسارتهم في مباراة الذهاب لا تعني الخروج من البطولة.. وقال :"خسرنا شوطا ولم نخسر الجولة كاملة وبالإمكان تحقيق الفوز والتأهل، وكلنا إدارة و لاعبين وجهاز فني وجهاز طبي نملك العزيمة والإصرار على ذلك، وعندما يخسر الفريق فإننا جميعاً نتحمل الخسارة كما أننا شركاء عند الفوز".



في المقابل سيسعى الصربي اليكس مدرب الاهلي للعب بطريقة متوازنة لعدم دخول هدف مبكر في مرماه قد يعزز من فرص اصحاب الارض في التسجيل ثانية واقتناص بطاقة التأهل.



وسيلعب الحوسني إلى جانب تيسير الجاسم وبرونو سيزار باعتبارهم الاوراق الرابحة في صفوف الأهلي على امل حسم نتيجة اللقاء مبكرا والقضاء على اي حلم للنصر في الفوز واقتناص بطاقة الصعود.



وسيحاول مدرب الأهلي البحث عن بديل للمهاجم عبدالرحيم جيزاوي الذي تأكد غيابه عن مباراة المباراة بسبب وعكة صحية ووصلت بعثة الفريق إلى الرياض دون اللاعب.. بينما ضم أليكس لاعب الوسط مصطفى بصاص بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي كان يشكو منها في الأيام الماضية.



وكان الفريق أدى تدريبه الاخير استعدادا لملاقاة النصر عصر اليوم على ملعب الامير محمد العبد الله الفيصل بمقر النادي بجدة ، ثم توجه اللاعبون عقب نهاية التدريب مباشرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي للسفر إلى الرياض.



وتختتم مباريات إياب الدور الربع نهائي الخميس عندما يلتقي الهلال مع الاتحاد على ذات ملعب مباراة اليوم، فيما يحل الفتح بطل الدوري ضيفا على الاتفاق والرائد ضيفا على الشباب.