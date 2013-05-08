لإسكات معارضي التعاقد مع "أنشيلوتي" .. هاتوا "زيدان"

لم يعد خفياً على أحد أن رئيس نادي ريال مدريد الاسباني فلورنتينو بيريز، قد اتفق مع الايطالي كارلو أنشيلوتي لشغل منصب المدير الفني للفريق الملكي بداية من الموسم الكروي المقبل في حالة رحيل البرتغالي جوزيه مورينهو إلى تشلسي الانجليزي، ولكن وأمام معارضة نسبة كبيرة من جماهير الريال لقدوم أنشيلوتي فان بيريز يكون قد وجد الحل المناسب لإسكات هؤلاء المعارضين.



إذ ذكرت صحيفة "أس" الاسبانية، أن فلورنتينو بيريز يريد تعيين اللاعب الدولي الفرنسي السابق، زين الدين زيدان في منصب مدرب مساعد للمدير الفني "الجديد" لفريق ريال مدريد.

مستغلاً بذلك الشعبية الكبيرة والسمعة الطيبة للنجم الفرنسي لدى جماهير ريال مدريد لدفعهم لتقبل فكرة استقطاب كارلو أنشيلوتي بديلاً للمدرب الحالي لتشكيلة "الميرنغي"، جوزيه مورينهو.



وأوضحت الصحيفة نفسها، أن أنشيلوتي وزيدان يتعارفان جيداً بحكم عملهما معاً لمدة سنتين (من 1999 إلى 2001) ضمن نادي يوفنتوس الايطالي لما كان أنشيلوتي مدرباً للفريق و زيدان لاعباً فيه، أي قبل انتقال الفرنسي إلى فريق ريال مدريد في صيف 2001 حيث حمل ألوان نادي العاصمة الاسبانية لمدة ستة مواسم كاملة، وقاده للتوييج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2002.



ويشغل زيدان منذ سنة 2009 منصب مستشار رياضي لرئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ثم تم تعيينه في يوليو 2011 مديراً رياضياً للفريق .. وقد باشر منذ سنتين تعلم مهنة التدريب للحصول على الشهادات اللازمة للإشراف الفني على الأندية المحترفة الكبيرة.



يذكر أن جماهير نادي ريال مدريد كانت قد عبرت عن رفضها لقدوم كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل، وذلك من خلال الاستفتاء الذي أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث صوت 62 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، ضد تعيين المدرب الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون بديلاً للبرتغالي جوزيه مورينهو.



