محامي مانسو: النصراويون لم يدفعوا.. ورئيس النادي يرد: "من أنت؟!"

أكد "محامي" المحترف السابق في صفوف النصر الأرجنتيني داميان مانسو، أن موكله لم يتلق أي إشعار بتسديد المبلغ المستحق له في عهدة الإدارة النصراوية، وقال إيريل ريك، في حوار مع برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية"، رداً على تصريحات الأمير فيصل بن تركي الإعلامية أمس، التي شدد من خلالها على تسديد ناديه مستحقات مانسو كافة: "اللاعب لم يستلم مستحقاته حتى الآن.. رئيس النصر أعلن أنهم دفعوا يوم أمس، لكن حتى الآن لم يتم إيداع المبلغ في حساب اللاعب.. القضية انتهت، وننتظر قرارا يصدر خلال شهر من فيفا".

وأضاف: "التحويل من الرياض إلى سويسرا قد يستغرق يومين أو ثلاثة، وبالتالي علينا أن ننتظر، وسنؤكد هذا الأمر خلال أيام".

وأشار محامي اللاعب مانسو أنهم لم يتلقوا أي إشعار من "فيفا" بالسداد "لم نتلق أي رسالة من "فيفا".. ونحن ننتظر مستحقات اللاعب".

ونفى ريك أن يكون هناك من يحرضه للظهور تلفزيونياً للحديث عن شكوى نادي النصر في هذه الفترة "قطعا، لم تمارس علينا أية ضغوط، ولم يحرضنا أحد، ولا أية جهة سواء في السعودية أو خارجها، كل ما في الأمر أن اللاعب وقع عقدا إلى نهاية هذا الموسم وننتظر تسديد باقي مستحقاته البالغة 300 ألف دولار".

ولم يمر كلام المحامي هيناً ليناً على رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، الذي رد عليه في مداخلة هاتفية في البرنامج نفسه، وقال: "نحن في النادي نتعامل باحترافية.. أرسلنا وثيقة التحويل للاتحاد السعودي وإلى "فيفا"، وإلى وكيل اللاعب المعتمد لدينا، اليوم، الساعة الثامنة مساء.. أما هذا الرجل فلا نعرفه - يقصد إيريل ريك - وعليه أن يسأل وكيل اللاعب".

واتهم الأمير فيصل بن تركي أطرافا بدفع اللاعبين الذين يطالبون بمستحقاتهم لتقديم شكاوى على النادي "تعودنا ظهور مثل هذه الأصوات ونبش القضايا، في مثل هذا التوقيت، سواء كان هو، أو الأخ ماتورانا الذي خرج يوم أمس.. فنحن نعرف دوافعهم ونعرف من يدفعهم.. لدينا قصص طويلة لبعض المدربين الذين نقوم بمفاوضتهم، هناك أشخاص يحاولون التأثير عليهم بمكالمات وأساليب قديمة.. لا أحد يفكر فيها الآن، فقد انتهت منذ الستينات.. والناس تطورت".

وطالب رئيس النصر من اللاعب الأرجنتيني ووكيله أن يظهرا عبر برنامج "في المرمى"، غدا، ويوضحان الحقيقة، في حال استلام مانسو للمبلغ".