مدرب تشلسي يدافع عن ابتسامة "البجعة الميتة" التي أهانها "فيرغسون"

انبرى المدير الفني لتشلسي الإنجليزي رافائيل بينتيز للدفاع عن مدافع فريقه، البرازيلي دافيد لويز، بعد سلسلة من الانتقادات اللاذعة التي وجهت له في أعقاب ابتسامة الشهيرة التي التقطتها كاميرات المصورين وهو واقع على الأرض بسبب تدخل عنيف من مواطنه ظهير أيمن مانشستر يوناتيد رافاييل دا سيلفا، ما أسفر عن طرد الأخير.

وبرر بينتيز في تصريحات صحافية أن الابتسامة التي ارتسمت على وجه لويز كانت ردا منه على استفزاز الجماهير له بعد سقوطه على الأرض، موضحا أن الحديث عن هذا الموضوع "أمر ثانوي بالمقارنة بالالتحامات والتدخلات القوية التي تزيد أسبوعا بعد آخر من قبل اللاعبين".

واعتبر مدرب تشلسي أن لويز يعد من أهم المدافعين في الدوري الانجليزي إن لم يكن أفضلهم، موضحا أن هذا الأمر لا غبار عليه.

وكان لويز قد صرح في وقت سابق أن ابتسامته كانت رداً على سخرية الجماهير منه، لا بسبب طرد دا سيلفا.

وقال لويز في تصريح نشرته صحيفة "تليغراف" الانجليزية أنه ابتسم لسخرية أحد جماهير مانشستر يونايتد منه وتشبيهه بإحدى شخصيات المسلسل الكرتوني سيمبسونز.

وتسبب المشهد الذي كان بطله لويز في طرد مواطنه دا سيلفا خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الأحد الماضي، في المرحلة ٣٦ من الدوري الانجليزي الذي حسمه اليوناتيد لصالحه.

وكان دا سيلفا قد تدخل بعنف على لويز قبل نهاية المباراة التي آلت نتيجتها لمصلحة تشلسي بهدف دون رد، ليقوم على اثرها الحكم هاوارد ويب بطرد دا سيلفا، لكن عدسات المصورين أظهرت لويز وهو يضحك لمعرفته قرار الحكم بشأن تلك الواقعة التي أفرط مدافع تشلسي خلالها في إبداء ألمه نتيجة التحام دا سيلفا العنيف ضده، ما دفع الحكم لطرد الأخير مباشرة.

من جهته، دافع المدير الفني لمانشستر يوناتيد السير أليكس فيرغسون عن لاعبه دا سيلفا، مؤكدا أن الأخير تعرض للاستفزاز من قبل زميله في المنتخب البرازيلي لويز.

ووصف فيرغسون في تصريح لصحيفة "الصن" الانجليزية تدحرج لويز بتدحرج البجعة الميتة، مؤكدا أن هذا الأمر أقنع الحكم الذي طرد دا سيلفا.

وأشار إلى أن الحكم لم ينتبه لاستخدام لويز كوعه لضرب رافائيل مرتين في الدقائق الأخيرة بالقرب من الراية الركنية "كان يتوجب أولا إنذار لويز على تصرفه غير الرياضي".

واعترف فيرغسون بخطأ دا سيلفا، لكنه أستدرك: "أيضاً لويز أفرط في تألمه، قبل أن يبتسم"، متسائلاً عن أي نوع من المحترفين ينحدر لويز.