مدرب مانشستر سيتي: الصحف الإنجليزية بارعة في نسج القصص الخيالية

شن المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي روبرتو مانشيني هجوما لاذعا على وسائل الإعلام الإنجليزية، بعد الأنباء التي نشرتها مؤخرا حول نية إدارة ناديه الاستغناء عن خدماته نهاية الموسم الحالي.



واتهم مانشيني الصحف الإنجليزية بنسج قصص خيالية لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه لا يشعر بأي خطر حول مستقبله مع النادي الإنجليزي.

ونفى المدرب الايطالي الأنباء التي نشرتها بعض الصحف الأنجليزية عن أن مستقبله مع الفريق مرتبط بنتيجة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي سيلتقي فيها فريقه، السبت المقبل، نظيره ويغان أتلتيك.



وذكرت التقارير الصحافية أن إدارة مانشستر سيتي تفكر بالاطاحة بمانشيني حال فشله في الظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي، خصوصا بعد فشله في تحقيق أي لقب هذا الموسم، وخروجه خالي الوفاض من البطولات المحلية والأوروبية.



واستغرب مانشيني من قبول بعض الإعلاميين لفكرة أن مستقبله مع السيتي متعلق بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وقال: "بالنسبة لي كمدرب إيطالي يقود مانشستر سيتي، فقد حققت نجاحات غيرت خريطة الكرة الانجليزية، وهذا الأمر لا يروق للجميع، ويكون سبباً في ضيق آخرين".



وعدد المدرب الايطالي إنجازاته مع الفريق، موضحا أن مانشستر سيتي تمكن خلال عامين من الفوز بثلاثة ألقاب، وفي حال فوزه بكأس الاتحاد، سيكون قد حقق الفريق أربعة ألقاب بعد غياب أكثر من 35 عن منصات التتويج.