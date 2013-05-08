مستقبلنا الكروي.. وين رايح؟!

نشر تقرير مفصل عن خطط السعودية لتخصيص اندية كرة القدم وهي خطوة جاءت لاعادة الوهج لكرة القدم السعودية التي بدأت بالافول حيث ان هناك خطة وطنية متكاملة للنهوض باللعبة الى اعلى مستوى وتتضمن الخطة بيع اكبر 14 ناديا كرويا لكرة القدم في المملكة الى مستثمرين اثرياء لجمع 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) يتم استخدامها في تمويل بناء ستادات وتشكيل هيئة على غرار الدوري الانكليزي الممتاز تتفاوض بالنيابة عن الاندية بخصوص حقوق بث ورعاية مبارياتها وهذا من شأنه اجتذاب قاعدة جماهيرية للاندية في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وتمنح الدوري قوة من التفاوض مع الفضائيات الرياضية الكبيرة بالمنطقة مثل الجزيرة الرياضية وابوظبي الرياضية والارتقاء بمستوى الرياضة السعودية.

ولتفعيل ذلك يجب ان تكون هناك بنية مالية صحية قادرة على التعاقد مع افضل المدربين واللاعبين المحترفين على مستوى العالم... توقع المستشارون ان توفر الخطة السعودية قوة مالية تمكن الاندية من شراء المحترفين ولاعبين جدد يساهمون في استعادة الجماهير الى المدرجات ليس في السعودية فحسب ولكن كل دول الخليج ولكن مثل هذه المشاريع تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها تحتاج الى تشريعات تساعد في تطبيق مثل هذة الخطة.

الرعاية القطرية على قمصان فريق برشلونة مرورا باطلاق اسم الامارات على ستاد ارسنال الانكليزي ووصولا الى كشوفات مرتبات فريق مانشستر الانكليزي والاستثمار الاماراتي والقطري والكويتي في اندية اوروبية عريقة كمانشستر سيتي والارسنال وباريس سان جيرمان ونوتنغهام فورست وملقا تؤكد على قدرة المستثمر الخليجي في شراء اندية خليجية وتحويل كرة القدم في بلدانها الى اندية محترفة كما هي في اوروبا وشرق اسيا بدلا من ان تبقى تحت رحمة الدعم الحكومى الذي لا يكفي لشراء لاعب محترف عليه القيمة.

في السعودية وبعض دول الخليج تفكر كيف تنعش كرة القدم في ملاعبها ونحن في الكويت ننقذ تدهور كرتنا بالعودة الى دوري الدمج وتقليص عدد المحترفين وخلق صراعات داخلية مع الاندية والتصادم مع الجهات الحكومية ومنح رعاية الدوري لجهة محددة دون طرحها للمزايدة كما هو موجود في كل دوريات العالم فهل نجد تغييرا في اسلوب وطريقة ادارة كرتنا وانديتنا ام نبقى على طمام المرحوم؟!

آخر كلام

كل يجيب من راسه صوت.

نقلا عن صحيفة "الراي" الكويتية