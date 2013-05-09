أبوتريكة يقود بني ياس إلى نهائي الخليج

تأهل بني ياس الإماراتي إلى المباراة النهائية لبطولة الأندية الخليجية 28 لكرة القدم، بعد فوزه على نجران السعودي 2-صفر، اليوم الأربعاء، في استاد الشامخة في أبوظبي في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل السنغالي اندريه سانغهور (19) والمصري محمد أبوتريكة (90) الهدفين.

وكان بني ياس بحاجة إلى الفوز بفارق هدفين للتأهل إلى النهائي، بعدما خسر ذهابا في نجران صفر-1، وحقق ما أراد بعد هدف قاتل من الدولي المصري أبوتريكه في الوقت الذي كان فيه الفريقان في طريقهما لخوض وقت إضافي ثم ركلات الترجيح.

ويلعب بني ياس في النهائي مع الفائز من مباراة الخور القطري ومواطنه الخريطيات التي تقام الجمعة المقبل (الذهاب 1-صفر لصالح الخور).

وأبقى بني ياس بفوزه اليوم الحضور الإماراتي في المباراة النهائية للعام الرابع على التوالي والخامس في آخر ست نسخ.

وسجلت الفرق الإماراتية حضورا مميزا في النسخ الست الأخيرة من البطولة، عندما فاز الجزيرة بلقب عام 2007 ثم الوصل بلقب 2009 والشباب بلقب 2011، في حين خسر الوصل أمام المحرق البحريني بركلات الترجيح 4-5 في نهائي العام الماضي.

وافتتح بني ياس التسجيل بعدما تلقى سانغور البعيد عن الرقابة كرة طويلة روضها على صدره ومن ثم سدد بعيدا عن متناول حارس المرمى حسن السعيري (19).

وانتظر نجران حتى الشوط الثاني ليبدأ بتهديد مرمى الحارس محمد علي غلوم حين سدد السوري وائل عيان كرة بعيدة خطرة حفت العارضة وخرجت (57).

وأهدر الأردني حمزة الدردور أندر فرص المباراة عندما استخلص الكرة من مدافع بني ياس يوسف جابر ثم انفرد بشكل تام ومر عن غلوم ولكنه سدد برعونة في يد الاخير الذي عاد الى مرماه(82).

وعندما كان الحكم يهم بإعلان صافرة النهاية تلقى أبوتركة كرة من حبوش صالح وقام بمجهود فردي رائع قبل أن يسدد زاحفة في مرمى السعيري (90).