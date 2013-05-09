أخيراً .. رونالدو يقتل "البرغوث" الأرجنتيني

يُثبت مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوماً تلو آخر أنه الوريث الشرعي لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، والذي قاد منتخب "التانغو" للتتويج ببطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1986.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد أضحى هداف فريق برشلونة على بعد هدف واحد فقط للتفوق على "مارادونا" من حيث عدد الأهداف المسجلة، بعدما تمكن "ميسي" من الوصول إلى هدفه 345، عقب تسجيله هدفين في مرمى ريال بيتيس خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري، ليُعادل رقم الأسطورة "مارادونا" طوال مسيرته الاحترافية التي امتدت من عام 1975 وحتى عام 1997.



وسجّل "البرغوث" 313 هدفاً طوال مسيرته رفقة فريق برشلونة، و32 هدفاً مع منتخب بلاده الأجنتين، فى حين هز "مارادونا" الشباك في 311 مناسبة مع جميع الأندية التي دافع عن ألوانها (أرجنتينوس جونيورز، بوكا جونيورز، برشلونة، نابولي، إشبيلية)، بالإضافة لذلك فإنه استطاع التسجيل في 34 مناسبة رفقة منتخب بلاده.



ومنحت الصحيفة الإسبانية الأفضلية لميسي في مقارنته مع مارادونا - من حيث عدد الأهداف- التي سجلها كلاهما، فقد أشارت إلى أن "ميسي" قد أحرز تلك الأهداف وهو ما زال في الـ 25 من عمره، كما أن أهدافه جاءت من خلال 457 مباراة (أقل من المباريات الـ 679 التي لعبها مارادونا)، فضلاً عن ذلك فإن "مارادونا" قد أحرز تلك الأهداف فى مسيرة امتدت إلى 22 عاماً قضاها في ملاعب كرة القدم العالمية، بينما نجح "ميسي" بالوصول إلى هذا الرقم فى أقل من 10 سنوات.



إلى ذلك، لم يحتفل "ميسي" كثيراً بوصوله إلى رقم "مارادونا" الذي لطالما استعصى على الكثيرين، وذلك بعد أن أزاحه غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، من صدارة تصنيف أفضل اللاعبين أداءً في أوروبا.



وانتزع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من غريمه اللدود "ميسي" صدارة تصنيف "كاسترول إيدج" لأفضل اللاعبين أداءً في أوروبا، للمرة الأولى منذ عام 2009.



وأحرز "صاروخ ماديرا" ثمانية أهداف خلال ثمان مباريات شارك فيها بـ "الليغا" ودوري أبطال أوروبا مع فريقه الإسباني مؤخراً، كما صنع هدفاً في كل مباراة من المباريات الأربع الأخيرة التي خاضها في الدوري الاسباني لكرة القدم.



وبلغ متوسط تسجيل "الدون" هدفاً لكل مباراة خلال العام الأخيرة بواقع (47 هدفاً في 47 مباراة)، و 5.2 تسديدات على المرمى في كل لقاء.