جماهير "مدريدية" تصرخ: ارحل يا مورينهو .. لا نريدك

صعّدت جماهير ريال مدريد من لهجتها ضد مدرب الفريق البرتغالي جوزيه مورينهو، وطالبت مجدداً برحيله عن النادي.

وضج ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بصيحات الاستهجان حين ذكر المذيع الداخلي للملعب اسم مورينهو، قبيل مباراة الفريق أمام ملقة البارحة في الجولة 36 من الدوري الإسباني، وتعالت الأصوات الغاضبة بشكل فاق كثيراً ما حدث في المباراة السابقة أمام بلد الوليد، وهو أمر لم يحدث طوال مشوار "سبيشال ون" التدريبي طوال 13 عاماً.



وفي المقابل، لم تتوان الجماهير المدريدية عن الهتاف والتصفيق لقائد الفريق إيكر كاسياس بمجرد سماع اسمه ضمن الجالسين على مقاعد البدلاء، وتكرر الأمر نفسه مع البرتغالي كريستيانورونالدو.



وبحسب تقارير إسبانية فإن بعض جماهير ريال مدريد، كانت تعتزم رفع لافتات ضخمة خلال المباراة تهاجم مورينهو وتدعوه للرحيل، وأخرى تدعم كاسياس، لكن إدارة "سانتياغو بيرنابيو" سحبت معظمها قبل بداية المباراة.



وتمكنت إحدى المشجعات من تسريب لافتة إلى المدرجات وكتبت عليها "مورينهو للبيع" قبل أن يتدخل رجال الأمن ويصادرون اللافتة منها، وفي تلك الأثناء أطلق عدد من المشجعين الذين كانوا بقربها العنان لصافرات الاستهجان تعبيراً عن رفضهم لمصادرة اللافتة.



وبلغت حدة الجفاء بين الجماهير المدريدية ومدربها المثير للجدل حد هتاف البعض لمدرب ملقة التشيلي مانويل بيلغريني الذي سبق له تدريب النادي الملكي قبل سنوات عدة، بيد أن مورينهو لم يعر ذلك أي اهتمام وردّ على أرض الملعب عبر الفوز بستة أهداف مقابل هدفين.



ولا يزال الجدل بشأن مستقبل مورينهو مع ريال مدريد محتدماً، وقد فاجأ المدرب البرتغالي الجميع قبل أيام بالقول إن فكرة الاستقالة لا تدور في رأسه مطلقاً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى "الاستمرار" خلال الموسم المقبل.



وعشية مباراة الريال مع ملقة، أظهر برنامج "بونتوبيلوتا" الشهير ما قال إنه دليل على استمرار مورينهو مع النادي الملكي في الموسم المقبل، وقال أحد الصحافيين المشاركين في البرنامج إن المدرب البرتغالي ألصق منشوراً في غرفة الملابس الخاصة بالفريق واضعاً فيه البرنامج التحضيري للموسم الجديد.



ووفقاً للمنشور، فإن تاريخ عودة اللاعبين للتدريبات سيكون التاسع من يوليو المقبل، وهو ما يعني بوضوح أنه باق على رأس الجهاز الفني للفريق، رغم ربط الصحافة الإنجليزية اسمه مؤخراً بنادي تشلسي، ورغم تصريحاته المتكررة التي ألمح فيها إلى عزمه على الرحيل.



فتاة تهدد بالانتحار

وعلى النقيض تماماً من صيحات الاستهجان، تلقى "مورينهو" تحية كبيرة من مجموعات "أولتراس مدريديستا"، التي هتفت باسم المدرب البرتغالي طوال مجريات المباراة، مطالبة إدارة النادي بإبقائه على رأس الإدارة الفنية للفريق، ورفع أنصار تلك المجموعات لافتات تؤيد بقاء المدرب الذي قاد الريال للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في السنوات الثلاث الماضية.

وبرزت من بين تلك اللافتات، لافتة رفعتها إحدى مشجعات الفريق الملكي كُتب عليها"مورينهو .. أرجوك لا ترحل .. وإلا سأنتحر".

