رحيل فيرغوسون .. يهبط بأسهم مانشستر يونايتد في "البورصة"

تسبّب الإعلان الرسمي عن رحيل السير ألكس فيرغوسون عن رئاسة الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد الانجليزي في انخفاض قيمة أسهم النادي في بورصة" وول ستريت" الأميركية.



وأفاد موقع" فوت 365 "الفرنسي أن قيمة سهم نادي مانشستر يونايتد قد انخفضت بنسبة 3.62 بالمئة عند افتتاح جلسة التعامل اليومية ببورصة نيويورك الأميركية "وول ستريت"، بحيث بيع السهم الواحد بمبلغ 18.09 دولار.



وقد دخل نادي مانشستر يونايتد سوق الأسهم بالبورصة الأميركية في شهر أغسطس 2012، وتقدر القيمة الإجمالية لأسهم النادي حالياً بما يقارب 3 ملايين دولار.



وكان نادي مانشستر يونايتد، قد أعلن، أمس الأربعاء، بأن مدربه السير ألكس فيرغوسون سيتقاعد في نهاية الموسم الحالي.



وأوضح أنه سيبقى في النادي كمدير وسفير رسمي له. أما آخر مباراة رسمية له فستكون في مواجهة وست بروميتش البوين في 19 مايو الحالي.





وقال المدرب الأسكتلندي في بيان أصدره النادي: "قرار الاعتزال اتخذته بعد تفكير ملي ولم أقدم عليه بسهولة. إنه الوقت المناسب للانسحاب".



وأضاف: "كان من المهم جدا بالنسبة إلي أن أترك مؤسسة في أقوى وضعية لها وأعتقد بأنني قمت بذلك".



وكان فيرغوسون استلم منصبه كمدير فني لفريق "المانيو" في 6 نوفمبر عام 1986 وقاده إلى إحراز لقب الدوري المحلي"13" مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين، بالإضافة إلى العديد من الكؤوس المحلية.