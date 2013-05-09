روني .. يشطب "مانشستر يونايتد" من حساباته

أزال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي واين روني من سيرته الشخصية على حسابه الخاص في مدونة تويتر عبارة "لاعب مانشستر يونايتد" ليعزز الشائعات التي سرت، اليوم الخميس، في صحف إنجليزية عدة بأنه أعلم قبل أسبوعين مدرب الفريق أليكس فيرغوسون رغبته في الانتقال إلى فريق جديد.

واستعاض روني عن عبارة "لاعب مانشستر يونايتد" بأخرى تقول "رياضي نايكي إنجلترا" في إشارة إلى شركة السلع الرياضية التي ترعاه.

وتشير بعض المصادر بأن روني لا يرغب في ترك الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وقد تكون وجهته المقبلة تشلسي، علما بأن بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي أعربا عن رغبتهما في الحصول على خدماته.