كأس الأبطال: الأهلي بـ"التخصص".. يقصي النصر "رايح جاي"

أكد الأهلي تفوقه مجدداً بعد فوزه على النصر بنفس نتيجة الذهاب 3-1 في إياب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال السعودي.



وسيلعب الأهلي في الدور ربع النهائي مع الفائز من لقاء الشباب والرائد الذي سيقام اليوم الخميس.



وبدأت المباراة ببداية غير متوقعة حيث سيطر الأهلي على منتصف الملعب في الربع ساعة الأولى وشكل خطورة كبيرة على مرمى النصر، واعتمد مهاجموه على تمريرات نجم المباراة الاول البرازيلي برونو سيزار الذي كان مصدر ازعاج للنصراويين من خلال تسديداته القوية.. وبعد مرور ربع ساعة تحسن مستوى النصر وبدأ بمبادرة الأهلاويين الهجمات.. ولاحت بارقة الأمل الأولى للنصراويين في الدقيقة "35" بعد أن استغل السهلاوي تمريرة باستوس من بين مدافعي الأهلي لينفرد بمرمى الحارس ياسر المسيليم ويضع الكرة في المرمى الأهلاوي.



ولم تمر دقيقتان من تسجيل النصر لهدفه وحصل الاهلي على خطأ في قوس منطقة الجزاء.. ليقف خلفها البرازيلي برونو سيزار ويسددها في مرمى الحارس النصراوي عبدالله العنزي.. بعد الهدف ازدادت صعوبة المباراة على النصراويين فبعد أن كان الفارق هدفا وحيدا يؤهل الفريق لنصف النهائي.. أصبح الآن بحاجة إلى ثلاثة أهداف لكي يذهب الفريقان إلى الأشواط الإضافية.



في الشوط الثاني دخل النصر بضغط هجومي على مرمى الأهلي بحثاً عن هدف يقلص الفارق.. وعزز ذلك مدربه كارينيو الذي أجرى تغييراً هجومياً بحتاً بدخول المهاجم اليوناني خاريستياس بديلاً للاعب الوسط عوض خميس.. تحسن مستوى الأهلي كثيراً بعد هذا التغيير وسيطر على المباراة من جديد، وبدأ لاعبوه في التقدم نحو مرمى النصر رويدا رويداً.. وتحصل الأهلي على مبتغاه في الدقيقة "67" بعد نجاح المتخصص عماد الحوسني في تسجيل هدف التقدم في مرمى النصر.. ورد النصر بتسجيله هدف التعادل سريعاً إلا أن راية الحكم المساعد ألغت الهدف بحجة التسللل.. لينهي بالومينيو آمال النصراويين في اللحاق بالنتيجة بتسجيله الهدف الثالث لفريقه بعد مرور "4" دقائق من الهدف الثاني.



بعد الهدفين الأهلاويين استسلم النصراويون لواقع المباراة وأجرى مدرب النصر تغييرين حول المباراة لأشبه بالمناورة بإشراك اللاعبين سعود حمود وأيمن فتيني بديلين لمحمد نور والبرازيلي باستوس.. لتنقلب المباراة إلى تدريب ترفيهي خفيف ومحاولات نصراوية لتقليص الفارق واجهت قوة دفاعية أهلاوية.. ليطلق حكم المباراة صالح الهذلول صافرته ملعناً نهاية المباراة وتأهله إلى الدور نصف النهائي.