كأس الأبطال.. محرقة لا ترحم

لا أمل للهلال والفتح والرائد سوى الفوز على الاتحاد والاتفاق والشباب على التوالي إن أرادوا مواصلة مشوارهم في كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال، عندما يلتقون معهم اليوم الخميس في إياب الدور الربع نهائي للبطولة السعودية الأغلى، ويملك الاتحاد والاتفاق والشباب الأفضلية في مباراة الرد، بعد أن فاز الأول على الهلال في جدة 3-2 وتعادل الثاني مع الفتح 2-2 في الأحساء، وفاز الثالث على الرائد في بريدة 2-صفر؛ ولكي يتأهل الهلال عليه أن يفوز على الاتحاد، وهو حال الفتح بينما يحتاج الرائد للفوز بفارق هدفين.

وستخطف مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الهلال مع الاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي الأنظار، خاصة بعد المستوى المرتفع الذي ظهرت به مباراة الذهاب..وسيدخل الاتحاد مباراة اليوم بفرصتي الفوز أو التعادل، بينما ليس أمام الهلال سوى الفوز ولو بهدف واحد.. اذا ما انتهت النتيجة أقل من مباراة الذهاب.

ورغم ان صفوف الاتحاد تتألف في غالبيتها من لاعبين صغار وجدد إلا أنهم أظهروا قدرة عالية على تجاوزالهلال في مباراة الذهاب.. ونجح مدربهم الاسباني بينات في وضع لمسته الخاصة على المباراة من خلال تغييراته الممتازة التي أثمرت عن الهدف الثالث الذي سجله عبد الرحمن الغامدي.

بينما يسعى الهلال إلى السعي للفوز بكأس الأبطال للمرة الأولى وتأكيد تميزه في الفترة الماضية، خاصة وأن صفوفه ستتعزز بعودة لاعب الوسط نواف العابد الذي غاب عن مباراة الذهاب، بينما سيغيب لاعب الوسط سالم الدوسري الذي طرد في المباراة الماضية.. ولا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة لمشاركة قائد الفريق ياسر القحطاني.. ويعرف الهلاليون أن فوزهم لن يكون أمرا مستحيلا.. خاصة بعد المستوى المرتفع الذي قدموه في مباراة الأياب وهم يلومون الحكم خليل جلال في حرمانهم الفوز بعد أن منح الاتحاد ركلة جزاء جاءت من كرة غير شرعية وكان الهلاليون يرغبون في طاقم تحكيم غير سعودي لتلافي الأخطأ بيد أن الاتحاد السعودي أصر على تكليف مرعي العواجي ليقود المواجهة النارية.

وكان رئيس الهلال الأمير عبد الرحمن قال بعد المباراة: "يكفي ما حدث في لقاء الذهاب، ولا يمكننا أن نتحمل المزيد من الأخطاء فالتحكيم أثر على نتيجة المباراة على اعتبار أن الهدف الأول لاتحاد جدة كان غير شرعي لانه جاء من تسلل واضح فضلا عن وجود طرد مستحق لمدافع الاتحاد أسامة المولد".

وسيدخل الهلاليون المباراة بثقة كبيرة.. ويؤكد قائده محمد الشلهوب أنهم مازالوا في الصورة.. وقال قبل المباراة :"خسرنا الشوط الأول وأمامنا شوط ثانٍ في الرياض سنسعى من خلاله للتعويض وتجاوز الاتحاد إلى دور نصف النهائي".. وتابع : "في كرة القدم الأمل يبقى موجودا ما دامت الفرصة أمامك، ونحن سجلنا هدفين في مباراة الذهاب وسنلعب مواجهة الإياب على أرضنا وبين جماهيرنا وسنسعى بكل قوة إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل لدور الأربعة من هذهالبطولة".





مباريات قوية



في المباراة الثانية يستضيف الاتفاق نظيره الفتح بطل دوري المحترفين على ملعب الأمير محمد بن فهدبالدمام بعد أربعة ايام من التعادل في مباراة الذهاب2-2 والتي كان الاتفاق الأقرب لانتزاع الفوز بها لولا تدخل الكونغولي دوريس سالومو هداف الفتح بتسجيله هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويسعى الاتفاق إلى المضي قدما في هذه البطولة بعدأن خسر كل شيء هذا الموسم على صعيد البطولات المحلية وخروجه من دوري أبطال آسيا.. وسيعول على يوسف السالم ويحيى الشهري وحمد الحمد وتعويض غياب احمد كانو المصاب.

في المقابل ستكون مهمة الفتح صعبة إن واصل الاعبون تقديم ذات المستوى الذي كانوا عليه في مباراة الذهاب.. بيد أن مدرب الفتح فتحي الجبال يبدو واثقا من الفوز.. وقال في مؤتمر صحافي :"نحن الآن عاقدون العزم على مسح الصورة التي ظهر بها الفريق في مواجهة الذهاب،وأن نحقق التأهل رغم صعوبة المواجهة وأهميتها لدى المنافس الذي أظهر مستوى قوي في المباراة الماضية"... وتابع :"الاتفاق فريق قوي ولكن لدينا الرغبة الكبيرة في حسم المباراة لصالحنا والتأهل للحفاظ على المكتسبات التي حققناها في الفترة الأخيرة".

ومن جانبه قال مدرب الاتفاق في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة: "كنا افضل بكثير من الفتح في مباراة الذهاب واضعنا الكثير من الفرص".. وتابع :"قادرون على مواصلة الافضلية والفوز على ملعبنا".

وفي آخر المباريات يستضيف الشباب نظيره الرائدعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز الشباب 2-صفر.. ويبدو تأهل الشباب شبه محسوم بسبب الفوارق الواضحة بين الفريقين والتي تصب لصالح الشباب سواء على صعيد اللاعبين أو الإمكانات.. وقبل المباراة أثار مدرب الشباب البلجيكي برودم الكثير من الجدل بعد انتقاده في المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة لجنة المسابقات والحكم وقال : "لا يمكن لنا أن نلتقط أنفاسنا إلا وتأتي المباراة الأخرى وهو ما يجعل الفريق تحت ضغط رهيب بسبب ازدحام المباريات"..وعلى الرغم من الفوز الذي حققه الشباب في بريده يصر برودوم على اعتبار المباراة صعبة.. وأضاف الفوز بهدفين نتيجة خطيرة في عالم كرة القدم ..لهذاالتأهل إلى دور قبل النهائي من البطولة لم يحسم بعد".. وجدد برودوم انتقاداته اللاذعة للحكام السعوديين، مشددا على أنه لا يريد أن يتحدث عنهم لكن الواقع مرير يتعين عليه أن يدافع عن حقوق فريقه اذ ان هناك ضربتي جزاء لم تحتسب لفريقه في لقاءالذهاب أمام الرائد كما ان الحكم اغفل احتساب هدف صحيح للشباب وكذلك لم يطرد لاعبا.

