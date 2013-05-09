مايكون وأديبايور ضمن أسوأ 10 صفقات في الدوري الإنجليزي

وضعت صحيفة "الصن" الإنجليزية قائمة بأسوأ عشر صفقات انتقال لاعبين أبرمت في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وذلك عطفا على المردود الفني لهؤلاء اللاعبين مع أنديتهم.



وتضمنت القائمة أسماء المدافع البرازيلي مايكون الذي انتقل من إنتر ميلان الإيطالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي نظير ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، ولم يقدم المأمول منه، بل ظل أسيرا لدكة البدلاء.



وتواجد المهاجم التوغولي إيمانويل أديبايور ضمن القائمة، بعدما انتقل لتوتنهام هوتسبير قادما من مانشستر سيتي مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني، ولم يكن له أي مردود إيجابي مع فريقه اللندني.



وتصدر الكونغولي كريستوفر سامبا قائمة أسوأ الصفقات، بعدما انضم لكوينز بارك الإنجليزي قادما من انجي الروسي مقابل (15) مليون يورو، لكنه فشل مع فريقه الذي هبط لدوري الدرجة الأولى، في حين جاء خابي غارسيا الذي انتقل من بنفيكا البرتغالي لمانشستر سيتي مقابل (18) مليون جنيه استرليني في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث، حل جو آلن الذي انتقل من سوانسي الى ليفربول مقابل (15) مليون جنيه استرليني، بينما جاء ماركو مارين الذي انتقل من فيرديربريمن الألماني لتشلسي مقابل ستة ملايين جنيه استرليني، رابعاً.



وحل التوغولي إيمانويل أديبايور الذي انتقل من مان سيتي لتوتنهام مقابل خمسة ملايين جنيه استرليني في المركز الخامس، بينما احتل داني غراهام المركز السادس بانتقاله من سوانسي سيتي لسندرلاند مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني.



وفي المركز السابع حل استيبان غرانيو بعد انتقاله من ريال مدريد الى كوينز بارك مقابل تسعة ملايين جنيه، وجاء الفرنسي ألوا ديارا في المركز الثامن بعد انتقاله من مارسليا الفرنسي لوستهام الانجليزي نظير مليوني جنيه استرليني.



واحتل سكوت سنكلير المركز التاسع بعدما انتقل من سوانسي سيتي الى مانشستر سيتي بستة ملايين جنيه استرليني، في حين جاء البرازيلي مايكون في المركز العاشر والأخير بعد انتقاله من إنتر ميلان لمان سيتي مقابل ثلاثة ملايين جنيه استرليني.