ميسي لشركة أميركية: "فيلمكم" مرفوض .. وقصتكم "مختلقة"

أعلن الممثل القانوني لمهاجم نادي برشلونة الإسباني واللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن رفض اللاعب التام لفكرة إنتاج فيلم "هوليوودي" يستعرض سيرته الذاتيه، ومشواره في ملاعب كرة القدم.

ونقلت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية عن الممثل القانوني لهداف نادي برشلونة تصريحاً أكّد فيه رفضه التام لفكرة انتاج هذا الفيلم، مُرجعاً ذلك إلى استناد الشركة الراعية إلى سيرة غير رسمية - من كتاب لم يأخذ الوقائع كما هي - في انتاج هذا الفيلم .. وإنما اعتمد في أجزاء كثيرة منه على قصص ناقصة أو مختلقة.

علاوة على ذلك، فإن عائلة "ميسي" قد تفاجأت بهذا الخبر، لاسيما وأن الشركة المنتجة للفيلم، لم تستأذن منهم قبل الشروع في الفكرة، فضلاً عن أن اللاعب الأرجنتيني لم يُبدِ أي اهتمام بفكرة إنتاج فيلم عن حياته الخاصة.

وكانت مجموعة "إبيك بيكتشرز" الأميركية قد أعلنت عن عزمها إنتاج فيلم سينمائي يُجسد حياة "ميسي" الشخصية، على أن يتم عرضه في البرازيل بالتزامن مع نهائيات بطولة كأس العالم 2014.

وبحسب مجلة "فارايتي" العالمية، إحدى أشهر المجلات العريقة المتخصصة في رصد آخر أخبار صناعة الترفيه ونجومها ومشاهيرها وأقطابها، فإن شركة "إبيك بيكتشرز" للإنتاج الفني قد باشرت خطواتها الأولى نحو إنتاج فيلم سينمائي يُجسد حياة "ميسي" لإبراز مسيرته الشخصية.

وأشارت المجلة الأميركية إلى أن الشركة- التي تتخذ من مدينة "بيفرلي هيلز" بولاية كاليفورنيا مقراً لها- قد اتخذت من هذا الاسم "ميسي: الصبي الذي أصبح أسطورة"، اسماً للفيلم الذي سيجسد مسيرة اللاعب الأرجنتيني، مؤكدة بأن قصة الفيلم ستؤخذ من أحد الكتب التي قام بتأليفها الصحافي الرياضي، والكاتب الإيطالي لوكا كايولي.

ووفقاً لما جاء في المجلة الأميركية فإن فيلم "ميسي" سيكون على طريقة سلسلة أفلام "روكي" التي قدمها نجم أفلام الحركة "سيلفستر ستالون"، كما أن مالكي المجموعة الأميركية باتريك إوالد، وشيكد بينرسون، قد بدأوا التفاوض مع عدد من كتاب السيناريو والمخرجين لإنجاز المشروع السينمائي، حيث تسعى الشركة للانتهاء منه قبل بطولة كأس العالم، العام المقبل.