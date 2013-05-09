"مويز" ترك إيفرتون "رسمياً" .. وذهب إلى مانشستر يونايتد

أكد إيفرتون الإنجليزي، اليوم الخميس، أن مدربه الاسكتلندي دايفد مويز سيتركه في نهاية الموسم الحالي، ما يمهد الطريق أمامه لكي يخلف مواطنه أليكس فيرغوسون في مانشستر يونايتد.

وذكر إيفرتون في بيانه: "بإمكان إيفرتون التأكيد بان ديفيد مويز سيترك النادي في نهاية الموسم. المدرب التقى رئيس النادي بيل كيورايت، مساء أمس الأربعاء، وأكد رغبته الانضمام الى مانشستر يونايتد.

وكان من المتوقع أن يستلم مويز الإشراف على يونايتد منذ أن أعلن مواطنه فيرغوسون أمس الأربعاء رغبته في الاعتزال بعد نهاية الموسم الحالي الذي شهد تتويجه مع يونايتد باللقب الـ13في الدوري الانجليزي.

وينتهي عقد مويز مع ايفرتون حيث امضى في صفوفه 11 موسما في نهاية يونيو المقبل. وقبل جولتين من انتهاء الموسم الحالي يحتل ايفرتون صاحب الامكانيات المادية المتواضعة المركز السادس في الدوري المحلي.

وأجرى مويز محادثات مع رئيس ايفرتون في لندن في وقت متأخر من مساء الاربعاء وقد ألمح الأخير الى امكانية رحيل مويز عن الفريق بقوله "ينتهي عقد مويز في نهاية الموسم الحالي وهو يملك الخيار في اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله".

وللمفارقة، فان فيرغوسون كان اختار مويز ليكون مساعده عام 2000 عندما كان الاخير مدربا لبريستون نورث اند قبل أن يحصل على فرصة تدريب ايفرتون.

وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي يعانيها ايفرتون، فان الفريق أنهى المواسم السبعة الاخيرة في المراكز الثمانية الأولى.

كما أن مويز لا يتردد في منح الشبان الفرصة تماما كما فعل مع واين روني عندما كان الأخير في السابعة عشرة من عمره في صفوف ايفرتون قبل أن يبيعه الى مانشستر يونايتد مقابل 40 مليون دولار عام 2004، كما أطلق العديد من الشبان أمثال جاك رودويل وغيرهم. وعرف عنه بأنه مكتشف المواهب بدليل تعاقده مع لاعبين مغمورين جعل منهم نجوما لاحقا وأبرزهم الاسترالي تيم كايهل والجنوب إفريقي ستيفن بينار وفيل جاغييلكا وليون اوسمان وغيرهم.



ولطالما كانت الصعوبات المادية حجر عثرة في إحراز مويز أحد الالقاب المحلية، وبالتالي فانه سيترك ايفرتون من دون أن يقوده الى اي لقب مع العلم بان فريقه بلغ نهائي كأس انجلترا مرة واحدة وخسر أمام تشلسي في السنوات الأخيرة.

وكانت الترشيحات تحدثت عن إمكانية تولي البرتغالي جوزيه مورينهو تدريب مانشستر يونايتد، لكن يبدو أن مجلس الادارة اختار مويز بعد استشارة فيرغوسون ونجم الفريق في الستينات بوبي تشارلتون.

ولن تكون مهمة مويز سهلة لانه يحل بدلا من اسطورة حقيقية في صفوف الشياطين الحمر، بعد ان قاد فيرغوسون الفريق الى 13 لقبا في الدوري الانجليزي الممتاز والى احراز دوري أبطال أوروبا مرتين، بالاضافة الى فوزه بالكأس المحلية خمس مرات وكأس رابطة الاندية الانجلزية المحترفة اربع مرات ايضا.

يذكر أن فيرغوسون استلم منصبه مع يونايتد في 6 نوفمبر عام 1986، وجاء قراره الأربعاء مفاجئا كونه صرح قبل ايام قليلة بانه سيبقى في منصبه طالما سمحت صحته بذلك، قبل أن يأتي خبر اعتزاله في نهاية الموسم كوقع الصاعقة على انصاره وعلى المشهد الكروي العالمي.