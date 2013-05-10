اتحاد جدة: هلاليون وإدارة "ملعب الملك فهد".. أساءوا لنا وسنشكوهم

عبرت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي اليوم الجمعة عن استنكارها البالغ ورفضها لتكرار جماهير فريق الهلال صيحاتها وهتافاتها العنصرية ضد لاعبي الاتحاد في لقاء الإياب بين الفريقين بالعاصمة الرياض في دور الثمانية لبطولة كأس الملك للأندية الأبطال لكرة القدم.

وأبدت إدارة الاتحاد في بيانها استغرابها من المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها رئيس النادي وأعضاء المجلس من إدارة الملعب "استاد الملك فهد الدولي"، بسبب التجاوزات التي بدرت منهم.. حيث لم تقم إدارة الملعب بعمل الترتيبات المتبعة عادة في تخصيص مقاعد محددة لإدارة النادي الضيف، مما سبب إحراجا شديداً لرئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا اللقاء بعد أن اضطروا لتغيير مقاعدهم عدة مرات بطلب من إدارة الملعب بزعم أنها محجوزة للجماهير، وهو تصرف غير مقبول من إدارة أكبر الملاعب السعودية تجاه إدارة نادي الاتحاد.

نص البيان



يعرب مجلس إدارة نادي الاتحاد عن استغرابه وأسفه من المعاملة غير اللائقة التي تعرض لها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس في المنصة الرئيسية لملعب الملك فهد الدولي قبل انطلاق لقاء الفريق أمام فريق الهلال في إياب دور الثمانية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال، حيث لم تقم إدارة الملعب بعمل الترتيبات المتبعة عادة في تخصيص مقاعد محددة لإدارة النادي الضيف، مما سبب إحراجا شديدا لرئيس وأعضاء المجلس الذين حضروا اللقاء بعد أن اضطروا لتغيير مقاعدهم عدة مرات بطلب من إدارة الملعب بزعم أنها محجوزة للجماهير وهو تصرف غير مقبول من إدارة أكبر الملاعب السعودية تجاه إدارة نادي الاتحاد.

كما يسجل المجلس رفضه واستنكاره لتكرار جماهير نادي الهلال صيحاتها وهتافاتها العنصرية تجاه لاعبي نادي الاتحاد ويأمل أن يتم وضع حد لهذه التجاوزات المستمرة والتي تتنافى مع مبادئ ديننا الحنيف، ومع قيمنا كشعب سعودي واحد يسير خلف قيادته الحكيمة، وتسيء أيضا لسمعة ومكانة الكرة السعودية والعلاقات الأخوية والمتينة التي تربط الناديين.

وأكد المجلس أنه بصدد رفع شكوى رسمية إلى سمو الرئيس العام بكافة هذه التصرفات والتجاوزات من إدارة الملعب والجماهير الهلالية حفاظا على حقوق نادي الاتحاد ومنسوبيه وجماهيره مع ثقة المجلس الكاملة في أن صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل حريص على تنقية أجواء التنافس الرياضي في المملكة من كافة الشوائب التي من شأنها أن تخدش جمال رياضتنا وأن تكون ملاعبنا الرياضية نموذجا مثاليا في تعاملها مع كافة مرتاديها.

تصعيد "اتحادي".. واستغراب "هلالي"

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد وائل النجار أن البيان الذي أصدره ناديه لم يكن الا ردة فعل أولى على ما حدث ومن ثم يتم رفع شكوى للرئيس العام لرعاية الشباب مثبته فيها الوقائع التي حدثت في المباراة، وقال عبر نشرة أخبار الرياضة على قناة "العربية": "ليست المرة الأولى التي يصدر من جماهير الهلال مثل هذه الهتافات وتحديدا في المباريات التي تقام في الرياض.. لكن لاحظنا سكوت المؤسسة الرياضية لدينا.. ويجب على الرئاسة اتخاذ موقف صارم لوقف مثل هذه الممارسات لاسيما وان "فيفا" يتخذ أشد العقوبات في قضايا العنصرية".

وأشار النجار الى ناديه سيصعد القضية الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حال لم يجد الانصاف من اتحاد القدم السعودي.

الى ذلك استغرب مدير المركز الاعلامي والمتحدث الرسمي لنادي الهلال عبدالكريم الجاسر من تضخيم الاتحاديين لهذا الموضوع، وقال عبر نشرة أخبار الرياضة على قناة "العربية": "لا يوجد شئ يخص نادي الهلال بشكل مباشر .. لم يصدر شئ يستحق أن يكون ظاهرة.. كنا متواجدين في الملعب وكل ما في الأمر أن هناك بعض الهتافات صدرت من بعض الأشخاص وكانت ردة فعل على لاعبي الاتحاد الذين لم يخرجوا الكرة بالرغم من اصابة لاعب هلالي".

وأكد الجاسر أنهم في نادي الهلال يرفضون مثل هذه الاساءات وقال:"نادي الهلال دائما ما يحرص على الأنظمة واللوائح والمثل والقيم والأخلاق ويغض الطرف عن بعض الاساءات التي تصدر تجاها والتي كان أخرها من رئيس الاتحاد على النادي بعد مبارة الذهاب والذي صغر من نادي الهلال.. ولكن الموضوع برمته كان مجرد لفت الأنظار عن الأخطاء التحكيمية الفادحة التي حدثت في مباراة الذهاب ".