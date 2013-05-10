"حضرت" روح الاتحاد.. فـ"احتضر" الهلال

قاد مهاجم الاتحاد الشاب عبدالرحمن الغامدي فريقه إلى الدور نصف النهائي، بعد تسجيله لهدف التعادل الحاسم في مرمى الهلال في إياب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال السعودي.



وكان الغامدي قد خطف هدف الفوز لفريقه في المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد 3-2.



ويلتقي الاتحاد في الدور نصف النهائي فريق الفتح بطل الدوري الذي نجح بالفوز على الاتفاق 2-1.





وبدأ اللقاء بحذر شديد من الفريقين وعكست نتيجة لقاء الذهاب ذلك على أرض الملعب، وبعد مرور الدقيقة السادسه من زمن الشوط الأول تحرر الهلال من التحفظ الدفاعي، حين تمكن نواف العابد من تسجيل الهدف الأول بعد ضربة ركنية وصلت للعابد الذي لعبها قوية "على الطائر" سكنت شباك الحارس فواز القرني في الدقيقة السابعة.



حاول الاتحاد العوده للمباراة سريعاً وتقدم للأمام رغبة في تعديل النتيجة، وشكلت هجماته من الجهه اليسرى بقيادة الظهير الشاب محمد قاسم وفهد المولد خطورة على مرمى الهلال، وكاد المجري ساندرو أن يخطف هدف التعادل بعد كرة عرضية من فهد المولد سددها قويه بعيده عن مرمى عبدالله السديري.



ولاحت للاتحاد فرصة أخرى للتعديل بتسديدة قوية من المجرب ساندرو تمكن السديري من إبعاد خطورتها على دفعتين، ورد الهلال في الدقيقة 41 بهجمه مرتده بعد انفراد الكوري يوبيونق بالمرمى سددها برعونه بجوار القائم الأيمن.



وفي الشوط الثاني، وضحت الرغبة الاتحاديه في تعديل النتيجه منذ الدقيقة الأولى حين توغل فهد المولد داخل منطقة الجزاء الهلالية ولعب كرة عرضية تهادت أمام خط المرمى دون متابعه قبل أن يبعد الشهراني خطورتها.



وجاء الرد الهلالي سريعاً بعد أكثر من كرة خطرة على مرمى القرني، أدت إلى انفرد اللاعب البرازيلي ويسلي بمرمى الاتحاد وسدد كرة أبعدها أسامه المولد عادت للعابد الذي أطاح بالكرة بعيداً عن المرمى في الدقيق 63.



وفي الدقيقة 70 من عمر اللقاء ألغى الحكم مرعي العواجي هدفاً للهلال بعد أن تعمد المهاجم الكوري يوبيونج سو لمس الكرة بيده وهو مواجه للمرمى الاتحادي.



وعلى عكس مجريات المباراة خطف الاتحاد هدف التعادل الثمين في الدقيقة "82" عن طريق اللاعب عبدالرحمن الغامدي الذي استغل خطأ البرازيلي أوزيا وسدد كرة قوية سكنت شباك الحارس عبدالله السديري.





ورغم الضغط الشديد من جانب الهلال على مرمى الاتحاد، نجح دفاع الاتحاد في إبعاد الخطورة عن مرمى الحارس فواز القرني حتى أعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 وتأهل الاتحاد لملاقاة الفتح في دور الأربعة.



وفي الرياض أكد الشباب تفوقه على الرائد بعد فوزه عليه 3-1 في إياب الدور ربع النهائي لكأس الأبطال في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد.



وكان الشباب قد نجح بالفوز على الرائد 2-صفر، الأحد الماضي، في مباراة الذهاب.. وسجّل أهداف الشباب مهاجمه ناصر الشمراني "41, 69", والمهاجم مهند عسيري "89", وسجل هدف الرائد ديبا ألونغا.. وسيلعب الشباب مع الأهلي الذي فاز على النصر أمس في الدور نصف النهائي.



وفي الدمام حقق الفتح "بطل الدوري" فوزاً ثميناً صعد به إلى الدور نصف النهائي.. ونجح الفتح الذي دخل المباراة بفرص أقل من الاتفاق بعد تعادلهما في مباراة الذهاب 2-2.. وتقدم الاتفاق أولاً في الدقيقة "43".. ونجح الفتح في قلب خسارته في الشوط الاول إلى فوز في الشوط الثاني بهدفين سجلهما قائده حمدان الحمدان في الدقيقتين "71, 75"..



وسيلعب الفتح مباراة الذهاب مع الاتحاد في مكة المكرمة يوم الخميس المقبل..