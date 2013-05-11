الاتحاد و "قمقم" نور!

الأفراح العارمة التي تعيشها أسرة نادي اتحاد جدة السعودي، بعد الفوز على الغريم التقليدي في السنوات الأخيرة نادي الهلال والوصول الى المربع الذهبي من كأس الملك، لم تكن لولا القرار المفصلي والشجاع الذي اتخذه مجلس إدارة النادي الذي يديرة محمد الفايز، واعلانه قبل شهر من الآن عن الاستغناء عن خدمات اللاعب محمد نور، واثنين من معاونيه حمد المنتشري ورضا تكر حتى نهاية الموسم قبل ان يعلن الأول عن مخالصته مع النادي الجماهيري الشهير ويقرر الإنتقال الى نادي النصر.

منذ فترة طويلة وانا اقول ان محمد نور أخذ من نادي الاتحاد، أكثر بكثير مما قدم له، وهنا الحديث يكمن في حالة من عدم الاستقرار والصراعات التي كان يختلقها اللاعب الأسمر الموهوب في كل مره يحاول من خلالها الاعلان عن حالة من العصيان تجاه المدربين، أو حتى لاعبين آخرين كانوا يتنافسون معه على نجومية الفريق..

لم تتمكن إدارات النادي وفي سنوات سابقة من التخلص من اللاعب، رغم ايمانها الكامل أن ما يحدثه من اضطرابات وحالات من الفوضى لا يمكن أن تعوض ما يقدمه من أداء في مباريات كثيرة، ومثلها من الاسهامات في تحقيق العديد من الالقاب والبطولات، وفي تلك الأثناء كانت جماهيرية اللاعب هي من تفرض أن يوضع القرار الحاسم في الأدراج حتى اشعار آخر، والإكمال على نفس الوتيرة التي يفضلها اللاعب أكثر من ان يفضلها الاخرين.!

غضون السنوات الطويلة السابقة لم يكترث نور بما يمكن أن يصل اليه حال الاتحاد بعد رحيله، أكثر من اهتمامه بمصالحة الشخصية، وان يحقق اعلى ارقام المشاركات والمكتسبات الخاصة والكثير من الايرادات، ويكفي الاشارة الى انه وقبل بداية الموسم الحالي قام بالضغط على مجلس الادارة لزيادة مخصصاته المالية لحظة العرض الذي قدمه له نادي الجيش القطري، ورغم بقاء في عقده ما يقارب الموسمين، وهي واحدة من مرات كثيرة افتعلها نور مع ناديه حتى يكون أكثر اللاعبين المستفيدين من نادي اصبح متهالكا من التراكمات، وفريق كروي لم يعرف الهدوء او الاستقرار!

لقد تحملت ادارة النادي الحالية الكثير من تبعات الاستغناء عن محمد نور، حيث تابع الجميع ما تعرض له رئيس النادي محمد الفايز من اساءات بلغت تهديده بالقتل واساءات أخرى لا يمكن السكوت عليه، لكنه ورغم ذلك أصر على موقفه الشجاع، وقدم مصلحة النادي الجماهيري على مصلحته الشخصية، على أمل ان يخرج النادي العملاق من «قمقم» وضعه محبوسا فيه سنوات طويلة دون حراك!

لم يقدم محمد نور مع نادي الجديد النصر ما يستحق أن ينال بعده 100 ألف ريال سعودي عن كل مباراة يلعبها معه مما اضطر المدرب كارينيو الى الاستغناء عن خدماته في المباراة الأخيرة مع الأهلي مع بداية الشوط الثاني، بينما ظهر الاتحاد بثوب مختلف، واستفاد من العدد الكبير من مواهبة التي ظلت محبوسه سنوات طويلة في نفس «القمقم» الذي حبس فيه نور ناديه العميد الاتحاد.!



نقلاً عن "الأيام" البحرينية