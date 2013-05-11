الديناصور يرحل وحده!

لا يختلف الألمان في أن هيلموت كول هو السياسي الأكثر نجاحاً في ألمانيا، ففي زمنه توحّدت ألمانيا، وبقيادته استطاعت الآلة الاقتصاديّة أن تتحرك بقوّة فتصبح محور الاتحاد الأوروبي، ولا تعلو كلمة فوق كلمة ألمانيا الواحدة الموحّدة. ولكنّ الألمان قالوا لكول: «يا هيلموت.. نحبّك ونوقّرك، ونحمل لك كلّ التقدير لما قدّمته لبلدك.. ليس فيك ما يُعاب، لكنّنا نريد استبدالك بوجه آخر»، وخرج الرجل إلى حيث لا يُسمع له صوت، ويأتي بعده شرودر وميركل، وها هي ألمانيا تدخل التاريخ بفريقين في نهائي أوروبّا، تعبيراً عن القوّة.



وما يعنينا في ما سبق هو خروج هيلموت كول، إذ إنّ إعلان المدرب الشهير السير فيرغسون الخلود إلى راحة التقاعد، فتح شهيّة وسائل الإعلام العالميّة للحديث عن فضائل هذا المدرب الذي نال من الألقاب والكؤوس ما لم يسبقه إلى ذلك أحد، ومنح مانشستر حضوراً مميّزاً في التاريخ، لا أحد يعرف إن كان مويس الذي خلفه يكون قادراً على تحقيق نصف ما حققه أليكس ولو في 27 عاماً، كان يعد فيها النّاس بأنّه سيخرج هذا العام، ولكنّه لا يفي بوعوده، وتلك طبائع أهل الجلد المنفوخ، يعدونك في الثلاثين من شباط (فبراير) ويوفّون في الفاتح من نيسان (أبريل) (..) أي أنّ كلام الليل يمحوه النهار.



في رأس السنة يتبادل جمهور مانشستر رسائل قصيرة يهنئون فيها أنفسهم برحيل فيرغسون، لكن سرعان ما يطلع عليهم ببيان مقتضب في موقع الفريق الأحمر يقول فيه: «إنّ أمامنا هذا الموسم عملاً كبيراً»، فيسكتون ويقولون في السرّ «متى سيرحل هذا العجوز، ولو كان محبوب الملكة، وله أفضال على مانشستر». إنّما هذه المرّة، كان خبر رحيل الديناصور الأحمر صحيحاً، فالرجل شبع ألقابًا وشهرة، حتّى إنّ اسمه تفوّق على أوباما في محرّكات البحث الإلكتروني.



جمهور مانشستر كان يحب فيرغسون، لكنّه أراد أن يغيّر الوجود، فبعض عشّاق ألمان حين ولدوا وجدوا أليكس، وكبروا معه، وصاروا من أولئك الذين يطالبون برحيله ولو كان بطلاً، لأنّ رُبع قرن من دون تغيير لا تعبّر عن الاستقرار فحسب، بل تحوّلت إلى ما يُشبه المؤسسة العائليّة، التي لا يكون فيها التغيير إدارياً، إنّما مزاجيّاً.



والمفارقة الكبيرة أنّ فرقاً أخرى لا تقبل بأقل من رحيل المدرب بعد أقلّ من سنة، ولو جلب لهم اللقب أو الكأس، لأنّ إدارة الأمزجة صعبة جدّاً. فهذا دي ماتيو الإيطالي جلب ألقاباً مع تشلسي وأُبعد بمجرّد هزّة خفيفة، وجيء ببينتز الذي كان يعلمُ أنه غير مرغوب فيه ولو نال الثلاثية، ليُعلنَ أنّ القادم هو مورينيو الذي أتعب الريال كثيراً على رغم أنّه أحياناً يكسب ثقة الملايين بمجرّد فوز على برشلونة. وهكذا سيكون مشهد الدرجة الأولى الإنكليزيّة مختلفاً هذا الموسم، لأنّ غياب أليكس فيرغسون سيكون ملحوظاً كما هو شأن المشهد السياسي العربيّ الذي افتقد وجوه زعماء كثيرين عمّرت طويلاً في حياة النّاس.



نقلاً عن "الحياة" السعودية